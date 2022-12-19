【冷鋒殺到】47歲男寒冬慢跑突心肌梗塞險死　醫生警告: 天冷運動比不動還危險

▲ 47歲男寒冬慢跑突昏迷險死。

天氣轉寒，容易誘發心血管疾病，即使運動亦要小心。台灣便有一名47歲姓李男子於去年11月於低溫情況下慢跑致心肌梗塞險一度於鬼門關徘徊。他事後回憶仍猶有餘悸，指自己10年內經歷了3次心肌梗塞，呼籲民眾天冷除做好保暖，也不要外出運動，以免造成心血管收縮劇烈陷死亡威脅。

最新影片:

李先生指自己第一次的心肌梗塞，始於30多歲，當時因壓力大、吸煙以及肥胖發病，其後他亦因此決心減肥、戒煙、規律服藥。豈料，前年因胸悶，而發現心肌梗塞復發，他繼而培養天天慢跑習慣，即使寒冬亦仍然堅持不懈。沒想到去年竟因此誘發心肌梗塞，更差點猝死。

他回憶當日情況是早上起來慢跑，跑完後回到車上，未幾太太便發現時他在車上昏迷，亦已無呼吸心跳，曾施以CPR令心跳恢復。因李先生先前曾兩度心肌梗塞，又不知缺氧多久，當日家屬更被告知只有8％機率可以令病患恢復清醒。

台灣醫生施勝桓指病患李先生當時情況十分危急，經PCR、電擊加上心導管手術才成功救回生命，並指至今其身體仍然留下多項當日急救時的痕跡，如胸口、雙手均留下壓胸、電擊所致的瘀青。施勝桓表示，很多民眾有運動習慣，遇到寒流來襲，仍堅持不懈，卻不知道其實當中十分危險，他解釋室內室外溫差大，劇烈運動會造成血壓上升、血管收縮，待回到暖室血管又再收縮就可能觸發心血管疾病，因此呼籲市民天冷最最好留在家中。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣