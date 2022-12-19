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【救人英雄】12歲女童遇溺巨浪中漂浮　 14歲少年獨自划船救人被讚英雄

親子 11:47 2022/12/19

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14歲少年無懼洶湧巨浪，勇救溺水女童，獲力讚「救人英雄」。

救人一命，勝造七級浮屠！馬來西亞一名14歲的少年，無懼洶湧海浪，勇救12歲溺水女童，其救人的驚險過程，被途人拍下及上載到社交平台，獲網民力讚「救人英雄 ！」

最新影片推介：

綜合外媒報道，據甘馬挽警區主任韓彥藍拉警監前日(17日)發文告指出，一名12歲女童前日(17日)下午5時30分，在基惹柏努祖海灘 ( Pantai Penunjuk Kijal) 溺水，幸獲得一名少年乘船救下。

該名救人英雄是14歲少年祖基菲里，他就讀基惹中學，當時他發現女童溺水呼救後，隨即登船上父親的小船，他嘗試啟動引擎不果，情急之下只能找來划槳，他獨自把船隻滑向女童方向，成功將她救起。

從短片畫面看到，事發時海上捲起層層巨浪，女童被巨浪捲到在水中浮浮沉沉，不停搖晃雙手求救，祖基菲里無懼巨浪，划船到女童身邊，而海邊也有不少途人圍觀，當祖基菲里把女童救到岸邊時，途人也有趨前協助。

據報道指，上周六(17日)黃昏，該女童隨家人到基惹柏努祖海灘 ( Pantai Penunjuk Kijal)游水，卻因為海浪洶湧，女童被巨浪捲到海中溺水，幸獲上少年祖基菲里，奮不顧身划船相救，隨後送往醫院，目前女童已無大礙。

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責任編輯︰王明芳

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