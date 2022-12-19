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【無限超越班】 張可頤自認不是做綜藝材料 　親揭答應參與全為一個人

娛樂 12:29 2022/12/19

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張可頤上節目只因一個人。

浙江衞視製片人吳彤在招商大會中宣布聯合優酷平台﹑TVB共三台聯手製作全新綜藝真人騷《無限超越班》，在上星期六（12月17日）正式播出。

當中陣容鼎盛，由成龍擔任召集人，爾冬陞擔任監製及輔導員，惠英紅及吳鎮宇擔任監製、佘詩曼擔任無限經理人，而且嘉賓方面更有鄧萃雯﹑張可頤﹑許紹雄﹑趙雅芝﹑湯鎮業以及車保羅。

【無限超越班】薛凱琪參加演戲真人騷　遭惠英紅直白狠批無特色

張可頤已經多年沒有上綜藝節目。

透露多年沒上綜藝節目  因鄧萃雯答應上節目

張可頤近日在節目中透露對上一次亮相內地的綜藝節目已有十多年，並自爆本來是不願意上這個節目：「我很恐懼，因為我本身不是綜藝的材料，我只是撐着，我內心非常緊張。」

吳彤指最初想請張可頤的時候，都覺得很難請到，並指對方本身有興趣，後來叫她，又說不來。

可頤解釋：「因為我不清楚，我很怕，然後我知道鄧萃雯也會上來，其實我們很多年沒有見面，我就打給她，我們就上來碰個面吧。」

她續說：「當時我真的很糾結，不知道上不上來好，我說你上我就上，你不上我就不上了，鄧萃雯是很有義氣的人，她說我剛在橫店，我拍完就過來吧，就是這樣，我抱着非常輕鬆又緊張的心情過來的。」

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二人合作《金枝慾孽》人氣急升

可頤和雯女同樣公認為實力派，於2004年合作宮廷劇《金枝慾孽》，二人分別演「安茜」及「如妃」均情傾「孔武」陳豪，加上劇中有多位出色演員包括佘詩曼﹑黎姿﹑林保怡等人，互相大鬥演技。

當時劇集叫好叫座，不但結局收視高達41點，而且在TVB頒獎禮更橫掃不少獎項，而可頤﹑雯女﹑阿佘以及黎姿同樣為女主角獎項「爭崩頭」，亦被視為最強之戰！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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