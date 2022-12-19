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【慈善義賣】參加環保袋義賣＋繪畫比賽　不扣成本全數捐香港動物基金

休閒消費 11:51 2022/12/19

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浪印小棧慈善義賣，與寵物參與繪畫比賽。（圖片由機構提供）

香港動物基金 (HK Paws Foundation)成立了17年，救助過無數的流浪貓狗，為牠們提供醫療、絕育及臨時居所並致力為動物尋找一個幸福及永遠的家。HK Paws為志願慈善動物組織，沒有政府撥款，依靠慈心人仕的捐款及義工的幫助去支持機構運作。今年，HK Paws於元朗建立一個可容納多隻小毛孩的暫托之家，但需要龐大的經費以盡快完成修葺，才能實現成為一個新的「浪印小棧」為流浪毛孩提供理想的中轉之家。

（圖片由機構提供）

「WISHING WELL FOUNDATION 」發起是次義賣活動及繪畫比賽，把籌得之善款將全數捐給「浪印小棧」以作緊急興建用途，幫助這群流離失所的毛孩盡快建立一個待領養的中轉之家。邀請了兩位著名本土設計師 「幸福海人Happy Siki」主理藝術家 Kiki Wong及 Cheukman Tam（譚卓文），聯手設計了四款超可愛環保袋作義賣之用，只要購買環保袋就可以出一分力。

每款港幣 $188 /個；2個優惠價 港幣$360，品牌指是次活動將不扣除成本全數捐贈「浪印小棧」以作緊急興建用途。

「印出我家」繪畫比賽

繪畫比賽則以「印出我家」為題，參賽者要用寵物的足印，印出可愛的主題作品，和愛寵一起創作一幅獨一無二的「印印」作品。任何可印出小爪的動物 小狗、小貓、小鳥、龍貓、倉鼠、兔仔或爬蟲類都可，望能為『浪印小棧』籌得重建經費。

    點擊圖片放大
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參加費用：每個參加者費用港幣$300 一幅，全數捐給「浪印小棧」以作緊急興建用途。

截止報名日期 : 2023年1月31日

得獎公佈日期 : 2023年3月1日　

領獎日期 : 2023年3月- 4月

繪畫 : 作品風格及顏料不限。 每人只限投稿一幅，尺寸不大於29.7cm x 42cm（A3 size），需以正本提交。

獎項：設有冠、亞、季軍各一名（可獲獎盃及證書）

優異獎20名： 可獲證書及紀念品

參加請按此

截止日期 : 2023年2月20日

詳情請按此

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責任編緝：蕭雅文

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