【寒冬長者】「一線通」接獲逾5,000多宗求助　曾同日錄得兩位獨居長者在家猝死案

▲ （「一線通平安鐘™」提供）

天文台連日發出寒冷天氣警告信號，昨日（18 日）市區早上更錄得入冬以來最低氣溫。 「一線通平安鐘™」在冷鋒襲港期間的過去三日共接獲超過5,000多宗的求助，其中一天單日接獲兩宗獨居長者在家猝死個案。機構呼籲，社會各界於嚴寒期間密切留意身邊長者的安全狀況。長者要注意保暖同時留意長期病患情況，如有不適，謹記盡快求助。

「一線通平安鐘™」近3日（16日至18日）已接獲超過5,000多人次求助，逾300人送院治療。 於本月16日單日更錄得1885人次求助，清晨時段是求助的高峰時間，接獲的求助個案亦較 上兩個月同期多近76%。昨日（18 日）送院的人數達 119 宗，是服務熱線中心今年至今錄得最高記錄。送院者主要因跌倒及氣促不適；更不幸是同日錄得兩位分別 62 及 71 歲、本身有長期病患的獨居長者在家猝死個案。兩人均因親友未能聯絡用戶而按「一線通平安鐘™」求助， 經熱線中心專員緊急跟進，及後警方破門發現用戶已在家中離世。

在冷鋒襲港期間有獨居長者在家猝死，「一線通平安鐘™」感到非常憂慮，並呼籲公眾人士於嚴寒下多密切關心長者的身體健康情況，特別是獨居長者。建議獨居長者的親友在這段寒流期間， 盡量每天與長者聯絡兩至三次，如發現未能聯絡、或對長者的行蹤有疑，請即按「一線通平安鐘™」求助。

至於患有長期病患的長者，有機會因氣溫驟降誘發各種併發症，需特別小心，長者應將平安鐘的遙控求助掣時刻掛在頸上，當身體不適時可立即按鐘求助。 「一線通平安鐘™」預計，在寒冷天氣影響下求助次數或將較平日增加，其 24/7 的服務熱線中 心已作出適當人手調配，準備好為服務使用者提供全面支援。

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責任編輯：陳麗娜