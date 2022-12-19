【校園欺凌】南區小學爆校園欺凌女童遭兜頭淋零食飲料　校方：已報警處理

▲ 校園欺凌事件一宗都嫌多！

網上流出一段校園欺凌短片，香港南區一間小學，一名身穿學校運動服的女童，在一個平台被身穿同樣校服的女學生包圍欺凌，女童被人兜頭淋零食及飲料，受欺凌的女童委屈落淚，不敢反抗，片段在網上流出後，激起網民憤慨，TOPick記者致電校方了解，學校表示已報警處理，其他問題不方便回應。

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片段約長1分鐘，一名紮馬尾的女童拿起書包，被欺凌者呼喝「企喺到」，其後有人兜頭向她倒零食碎及飲料，短片中更傳出女生的聲音，「你食咗你頭上個啲（麵碎）去」、「我幫你加啲裝飾」，欺凌者將零食袋掉到地上，更叫女童吃已經掉在地上的零食，又問女童「點解唔反抗」，影片尾段時，其中一名欺凌者叮囑拍片的同黨「send番條片畀我」。

網民見到片段後非常氣憤，更有校友留言指該校一向校風良好，希望校方能夠嚴懲涉事學生，

我表示對這種欺凌事件發生在我母校的師妹身上，非常失望和無法原諒，我們母校的校風和校內環境一直都很好，只能說至少記大過，欺凌不是說覺得好玩，只是一時興起，無聊就可以當藉口敷衍了事的，必須嚴懲，也希望老師可以好好處理這件事，怎麼說也要讓全部同學明白什麼叫欺凌，和全校公開處罰，不是什麼玩笑都可以開的

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呢啲惡霸一定要嚴懲，其他學生需要一個安全同安心嘅地方學習，唔好講乜嘢年少無知，校園欺凌對小朋友造成嘅傷害可以係一世(假設小朋友無睇唔開做傻事)，請校方同警方畀所有學生、家長同所有關注事件嘅人一個交代。

阿女啱啱今年畢業，小一至小六都無咩聽過學校有欺凌，學生比較文靜，只可以講有啲小朋友比較活躍 ，但都好乖，今日見到呢條片個2個女生咁樣，真係睇唔過眼，不知所謂，如果我當時行過見到，我會第一時間捉住2個欺凌人嘅女生，通知學校、家長處理！

而事件亦都驚動了《東張西望》，主持人游莨維街訪了兩位家長，他們都表達了對事件相當擔心，希望校方正視，而游莨維到訪學校查詢時，就食「閉門羹」，校方沒有任何回覆。

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記者:陳麗薇