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【生日變忌日】弟弟攜槍自衞走火　親家姐慶生派對上被射死

健康 12:10 2022/12/19

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弟弟攜槍自衞走火，親家姐慶生派對上被射死。

生日變忌日，愛爾蘭一名男子日前為了自衞，攜槍參加姐姐的生日派對，槍枝竟意外走火射中姐姐，男子嚇得即場逃去，而姐姐最終傷重身亡。案件近日宣判，男子最終因犯非法持槍及過失殺人罪，被判監2年。

最新影片：

據《鏡報》報道，愛爾蘭都柏林芬格拉斯（Finglas）的34歲女子Sandra Boyd是一個5孩媽媽。今年3月19日，她在家中邀請親友開生日派對期間，她的28歲弟弟Derek Boyd隨身攜帶著的槍枝突然失火，並射中她，令她即場倒地受傷。

Derek帶槍是由於家人數星期前曾遭到黑幫威脅，為了自衞卻引發意外。案發當晚，Derek把手槍放入口袋並護送另一名家人離開，怎知重新走回屋內，拿出手槍打算解除上膛時，卻意外走火，令Sandra不幸中彈。

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Derek嚇得當場呼救後，就逃離現場。而警員到場發現Sandra仍有生命迹象，期間曾有人謊稱有槍手闖入現場後逃逸，最終Sandra不治身亡。

案件在上周五（16日）出爐，Derek因非法持槍及過失殺人罪被判刑，扣除緩刑後，最終需服刑2年。Derek事後對誤殺姐姐及買槍十分後悔，並直言是自己「一生最大的錯誤」。而Derek的媽媽則為兒子求情，表示Derek接下來的人生都將活在惡夢中，痛苦地過活。負責此案的法官也評價，此為「一宗悲慘嚴重、不尋常的案件」。

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責任編輯：羅嘉欣

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