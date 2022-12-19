【明星豪宅】七仙羽自稱「筍盤達人」擁逾10個物業　七師傅3千呎風水屋曝光

▲ 七師傅3千呎豪宅曝光。

人稱「七師傅」的七仙羽成為近年當紅的風水師，七師傅密密接工作賺到盆滿鉢滿，她曾豪言身家逾10億，年輕時已愛投資「磚頭」的七仙羽被指擁有逾10個物業，當中包括位處馬鞍山3千呎的「靈氣風水屋」。

日前，七師傅於社交平台分享兩段短片，原來她「開放」豪宅予開電視拍攝賀年節目，令其3千呎豪宅曝光！

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享受無敵海景

從影片所見，節目組找林芊妤教七師傅以及幾位主持做瑜珈，只見客廳擁落地大玻璃，可飽覽無敵海景，或許是修行人的關係，七師傅豪宅的裝潢以簡約為主，除放置米色梳化外，沒有過多的擺設，只有一些鮮花點綴，另外客廳旁有一個仿壁爐，帶點英國風。

至於另一片段見七師傅抱著愛貓受訪，估計那裡是偏廳，梳化旁放置了屏風，另外更有一個大茶櫃。

不少網民民看罷短片大讚七師傅間屋好大，當中包括「師傅間屋好靚，好有度假Feel」、「師傅，你間屋真係好靚， 風景仲靚」等。

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擅長投資物業

七師傅憑主持ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》而為人認識，之後她與MIRROR和ERROR齊亮相遊戲節目《巧有feel》，再度成為網民關注，人氣爆燈的她其後狂接廣告兼舉行唱笑會，由風水師轉型當上藝人。

她擅於投資物業，2011年她和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3000呎獨立屋。早年，她用作放租之前，其後租約期滿，她即用來作度假之用，吸取靈氣。

七師傅曾說：「我住在紅磡，那裡有利人緣、財運和桃花，這裡（指馬鞍山）就利健康，所以每逢周末都會來relax下。」

屋內裝修以雲石同水晶作主題，更由七師傅一手包辦，七師傅曾解釋水晶可令屋企增添生氣，配以柔和燈光，更加閃令令，另外近海潮濕關係，雲石地磚比較易打理。此外身為風水師的她，於屋內每個方位也精心布局。

▲ 七師傅很受大眾歡迎。

世界各地有物業

七師傅此豪宅除用作度假，更會用來款待僧侶，七師傅曾表示最多可同時容納50人，相當墟冚熱鬧。

她在世界各地均有物業，當中在香港擁有約10個物業。

在今年5月，七師傅被爆再度入市，當時她回應媒體說：「2000萬買樓好濕碎！大家不要學我買樓，因為很危險！」

▲ 七師傅曾豪言10億身家算甚麼。

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做善事回饋社會

七師傅曾接受《經濟日報》的訪問，她表示手上物業來自多年不斷蒐集，由於她認識很多經紀朋友，加上家人也是做投資，她形容自己如「獵人」，看到平盤就會買入，大多來自移民盤或銀主盤。

而七師傅多年買入的多個平盤，除用來收租投資，亦用來開佛堂或慈善中心。

對於豪擲2000萬元購入豪宅，七師傅笑指，因為那層樓的價錢跌到很低，十分便宜，以前可能需要4500萬元，現在平了一半，當然抵買，買入單位用來收租的話，一個月有幾萬元收入，風險很低。

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