【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明

▲ 30歲男泰式按摩被lock頸，頸動脈撕裂出血導致單眼失明，險永久殘障。

不少人喜愛泰式按摩，都為享受「啪頸」等動作放鬆筋骨，但千萬要小心保護頭頸部。一名30歲港男在泰式按摩後被揭頸動脈撕裂，險些嚴重中風致永久殘障。

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腦神經外科專科醫生黃秉康在Facebook專頁分享個案。醫生展示兩張頸動脈撕裂相片，反問「點解頸動脈會變咗咁嘅樣？」原來，一名30歲男子到曼谷旅行做泰式按摩，期間被技師lock頸，懷疑因此突然的頸部扭動，令他不小心「chok」到頸部，並即時感到頭暈頭痛。不過，患者並無多在意，仍等旅行結束回港後才就醫。

血塊堆積眼部致盲

黃醫生表示，患者求醫時距離按摩受傷已相隔7日，情況不太樂觀。他展現出中風病症例如頭痛、頸痛；血管損傷證實為頸動脈撕裂，產生的血塊堆積在視網膜底下血管，導致受影響眼睛失明。醫生解釋，該患者僅一隻眼睛失明已屬幸運，因視網膜底下血管與腦部相連，血塊可隨血液上腦，引起更嚴重中風。

最後，醫生為患者撕裂的頸動脈處安裝支架，患者在術後改善了腦部供血，解除了中風風險。但是，患者視力仍持續受影響，看東西模糊不清。

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頸動脈撕裂可致中風出血

黃醫生指出，頸動脈撕裂是指血管內膜撕開，血管出現如「披口」的損傷。症狀如頭痛、頸痛，或者出現中風的症狀。傷口通常雖不會爆破出血，輕微的可以藥物治療，但若有血塊產生並隨血液上腦，引起頸血管阻塞中風，嚴重需要進行導管手術。若完全阻塞，更有機會引起嚴重及大型的缺血性中風。黃醫生也曾遇過有患者因血塊上腦，導致半身癱瘓、無法説話的嚴重個案。

避免高危運動

黃醫生警告，市民在進行泰式按摩時，切忌讓技師進行lock頸動作，避免突然頸部扭動。另外，滑雪、跳水等牽涉頸部的運動，也是可引致頸動脈撕裂的高危因素。尤其是平日少運動、外加熱身不足的人士，在頸部缺乏保護下，很容易因不正確姿勢令頸部受到劇烈衝擊，造成創傷。醫生亦提醒市民，一旦在「chok到頸」後出現不適，務必及時求醫。

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責任編輯：張沛