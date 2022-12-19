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【美食速報】Camellia x Les Néréides冬日之戀下午茶　食下午茶送總值$500手鍊

休閒消費 12:31 2022/12/19

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Camellia x Les Néréides聯乘限定「冬日之戀」下午茶。（圖片由品牌提供）

為迎接今年聖誕節的到來，法國飾物品牌Les Néréides特別推出「Enchanted Christmas Collection」系列，以戴著聖誕帽子的兔子為主角，配搭覆盆子、桉樹和松果等聖誕氣氛的物品打造出一系列聖誕飾物。更首次與Camellia合作，推出「Enchanted Christmas Afternoon Tea Set」，嘆下午茶更會送出總值HK$500手鍊一條！

（圖片由品牌提供）

下午茶的包括鹹點包括明太子蝦多士、黑松露蛋撻、魚子醬芹菜頭奶凍、芝麻吞拿魚蓉配紫菜脆片、英式鬆餅配草苺果醬及綠茶白朱古力醬。甜點則包括栗子拿破崙、薑餅人曲奇、玫瑰白朱古力慕絲、榛子朱古力迷你牛角窩夫。

餐廳指於推廣期內（2022年11月19日至2023年1月8日），凡惠顧「Les Néréides x Camellia Enchanted Christmas Afternoon Tea Set」的客人可贈贈Les Néréides PARIS X Camellia 限定款手鍊一條，吃下午茶之餘還有手鍊送！

推廣期及供應時間： 2022年11月19日至2023年1月8日 下午2時至6時

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責任編緝：蕭雅文

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