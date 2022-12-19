【返港撐妻】王丹妮為黎明個唱任嘉賓　羅孝勇赴澳讀脊醫為太太做舒緩治療

▲ 羅孝勇特意返港支持王丹妮（Louise）。

王丹妮（Louise）日前獲邀出席12月17及18日一連兩晚演出《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》，擔任黎明演唱會嘉賓，女兒Affa、媽咪、奶奶亦鮮有現身支持。

正在澳洲修讀脊醫的羅孝勇趁着聖誕假專程從澳洲返港支持老婆王丹妮，更施展脊醫學藝為工作辛苦的老婆做舒緩治療，是最好的聖誕禮物。

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王丹妮顯功架

Louise連續兩晚穿上6吋高厚底鞋，為戶外演唱會行Catwalk兼獻唱Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》，盡顯超模歌手功架。

今次演出順利完成，並自言非常享受演出，而Louise的媽媽、女兒、老公羅孝勇、羅孝勇的媽媽亦有來支持打氣，女兒在甫開場等待媽咪出場時，已表現興奮，不斷鼓掌之餘又畀心心手勢以示支持媽咪。

而Louise愛人羅孝勇就趁未開騷前，甜蜜走到後台向Louise表示Goodshow支持，二人一切盡在不言中。而羅孝勇在後台亦與同場的鄭欣宜碰面，二人亦趁機會寒暄一番。

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羅孝羅返港支持王丹妮

趁聖誕節假期返港與家人共聚的羅孝羅說：「係特登飛返來捧場，我老婆上台我一定要睇，我相信佢做到最好，享受舞台。我會畀100、1000、10000分給她。已經準備了聖誕禮物給老婆，但暫且保持神秘。」二人在後台興奮大叫：「支持黎明！我愛黎明！」

Louise指家人到來支持自己之餘，同時支持黎明，羅孝勇笑說：「支持老婆、支持黎明！」對於有否考慮夫婦二人同台演出，Louise說：「我沒有幻想過一齊同台，但我們在家有一齊Jam歌。」

赴澳讀脊醫

已修讀一年脊醫學士課程的羅孝勇，今次返港趁機會用已學的知識，為工作繁忙Louise做治療舒解疲勞，Louise說：「我着得高踭鞋耐，企得攰，佢幫我鬆筋骨，真係好有幫助。」羅孝勇說：「我還有4年學，不過希望盡量幫老婆。」

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