【樂壇新人】雲浩影推出首張個人專輯　 Cloud初與女攝影師合作感新鮮

寰亞音樂「治癒系」女新人雲浩影（Cloud）首張個人專輯《THE CLOUD》今天（12月19日）面世，並於晚上舉行新碟發佈會，廣邀傳媒及圈中前輩好友出席，親臨見証她在樂壇的第一章。

Cloudh的新碟收錄了冠軍歌《密切接觸者》以及三首今年的派台作品，還有一首英文歌作為彩蛋，送給歌迷聖誕小驚喜。

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興奮又期待

正式出道7個月，推出四首派台歌，並擁有個人專輯，Cloud心情既興奮又期待。

拍攝唱片封面及相集當天，她以多個造型亮相，除了高貴優雅寶石Look、充滿節日氣氛的紅色「禮」服、帶點反叛感的短裙Look，以及冰山美人Look之外，Cloud還穿著藍色紗裙赤腳邊跳舞邊拍照，仙氣十足。

她說：「好開心，今日著咗好多靚衫，同埋邀請到好犀利嘅攝影師『MissBeann』合作，佢喺日本參與過好多大型企劃，而我第一次跟女攝影師合作，感覺好新鮮、有趣。」

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Cloud：發掘到我嘅其他面

而今次唱片名字，亦是攝影師神來之筆，Cloud說：「最初都有諗過好似其他歌手推出同名唱片，但總覺得Cloud一個字，好似欠缺咗少少，結果MissBeann提議『THE CLOUD』，大家都好鍾意。」

問她以前有沒有幻想自己第一張唱片會是怎樣？她說：「以前無幻想過，直至知道真係出唱片，先至開始諗。好多謝公司和團隊，由服裝造型、髮型、化妝和攝影師配合，今日試咗好多我從未試過嘅造型，希望透過鏡頭帶出不同面向嘅Cloud，果然，連我自己都未見過嘅我，好開心被發掘到我嘅其他面。」

其中，她一身紅色打扮，既有絲帶又有蝴蝶結，就像一份聖誕禮物，充滿節日氣氛。Cloud說：「設計上無特別配合聖誕節，不過唱片色調和造型都較鮮艷。我好希望快啲睇到完成品，希望大家都鍾意。」

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