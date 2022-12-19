【裸照流出】辜莞允疑近百張私密照流出　19年偷拍女星出浴鬧上法庭【多圖】

▲ 台灣藝人辜莞允（Nono）再次捲入裸照風波。

台灣藝人辜莞允（Nono）向來形象性感，擁有甜美樣子與驕人身材，被網民封為天使與魔鬼的化身，成宅男女神。可是，辜莞允曾於2014年遺失相機，慘令3張全裸浸浴照外傳。

原來事件未就此完結，近日突然爆出疑似她在大學時期接受百張私密照片曝光。網上以「NONO大學限時獨家」為標題，內藏與一名男子的親密照及語音聲帶，繼8年前再捲裸照風波。

對此，Nono的經理人表示尚未看過這批私密照，並指現今AI換臉科技進步，不能夠確定是她，還呼籲大眾切勿隨便下載或轉發，免觸犯法例。

擁74萬粉絲

現年30歲的Nono原本就讀台灣東吳大學日文系，其後重考入讀世新大學新聞系。

其Facebook社交平台擁有74萬粉絲追蹤，人氣高企，曾推出性感寫真集，是一代宅男女神。她進軍演藝圈曾接拍多個廣告及出任遊戲代言，2015年首拍劇《一代新兵之八極少年》；2018年參演《非私不可咖啡館》。

直到2019年，她為綜藝節目《愛玩客》拍攝外景期間，以手機拍攝同房女藝人、《愛玩客》節目主持人徐瑋吟（鮪魚）的出浴照並傳給男友，事件鬧上法庭，但因證據不足，Nono最終不獲起訴，不過此事令其演藝事業滑落。

▼ 點擊圖片放大 +24 +23

最新影片推介：丁子朗專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R