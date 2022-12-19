【借種生子】丈夫顔值高女同事哭求借種生子　1個舉動嚇怕正宮

▲ 丈夫顔值高女同事哭求借種生子，1個舉動嚇怕正宮。

「借種生子」一向有不少爭議。台灣一名人妻控訴，公司一名女同事是不婚主義者，近日提出向自己丈夫借種生子的請求，令她感到不安。

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事主在「匿名公社」發文控訴，指公司一名女同事是不婚主義者，但渴望有自己的孩子。女同事有次看見事主丈夫前來公司接送下班後，便經常誇她的丈夫長得很好看。

其後該名女同事又做出一個驚人舉動，之前公司旅行，事主有帶兒子出席，並一起拍了照片，女同事竟將合照中其他同事的部分裁掉，並將事主兒子單獨截出來，並設成手機背景圖片。

事主曾讓女同事把照片換掉，但對方認為照片由她所拍，有權將其設為背景圖片，更說「怕別人看就不要帶出門」，直到被其他同事罵才不情願地換掉照片。

直至最近，該名女同事竟開口提出借種生子的請求，「邊哭邊拜託，還好幾次要下跪」。事主回家後，將事情告訴丈夫，結果丈夫堅決反對，並表示：

只因為同情對方，然後就莫名其妙外面有個有血緣的孩子，不但不像話，以後還會有很多狀況發生。

帖文一出引起熱議，不少網民留言「後遺症可大可小」、「妳老公有智慧，知道這個是陷阱」、「當心她會直接勾引你老公」，亦有人建議事主「果斷辭職，遠離瘋子」。

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責任編輯：羅嘉欣