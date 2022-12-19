【世界盃2022】美斯13歲在母會首次訪問曝光　昔日一個答案預視世界盃後去向

▲ 美斯13歲在母會的首次訪問曝光，昔日答案可預視他在世界盃後的去向。

今屆世界盃是35歲美斯（Lionel Messi）的最後一戰，最終阿根廷與法國苦戰加時至十二碼，阿根廷以4:2勝出，連續五次出戰世界盃的美斯終於圓夢捧走「大力神盃」，為當代球王劃上完美句號。至於球王的未來動向，有網民最近翻出他13歲時在家鄉阿根廷羅沙里奧首度受訪的剪報，或預視了他之後的去向。

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阿根廷是繼1978年和1986年兩屆比賽後，睽違36年第三度奪得世界盃，全世界都戥美斯一圓世盃夢感到興奮。有網民重提他13歲時的首次訪問，這份剪報是羅沙里奧報章《首都報》（Diario La Capital）在2000年9月3日刊出的訪問，少年美斯身穿其母會紐維爾舊生的球衣拍照，面露笑容，並以Q&A形式回答了記者提問。

文章以「今天我們介紹……美斯（Lionel Andres Messi）」為題，開首有一段文字介紹他是紐維爾舊生一位潛力新星，在隊內擔任青年軍的進攻中場，前途無限，「即使他長得不高，也能扭過對手入球。」

▲ 身穿母會紐維爾舊生球衣的少年美斯，接受報章的Q&A訪問。（twitter圖片）

曾想做體育老師

少年美斯當時透露，將來想成為一名體育老師，而在當地做體育老師是一份體面的工作。縱然他最後沒有當上老師，但美斯的影響力已身教了無數阿根廷小朋友。記者又問到他的人生目標及夢想，他沒有很遠大的目標如世界盃、歐聯或頂級聯賽冠軍，年少的他只希望為紐維爾舊生上陣踢阿根廷甲組聯賽，夢想就是代表阿根廷比賽為國爭光。

當時美斯都有女偶像，最喜歡的模特兒是Nicole Neumann。此外，很多人以為美斯只有腳法，其實他的第二興趣是手球，證明他渾身充滿運動細胞。

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美斯在訪問中又屢次多謝家人及提攜他的人，包括兩次提及祖母，可見他和祖母關係非常好，他表示最傷心的時刻是祖母過身，而最難忘的回憶是祖母帶他第一次去踢足球。他又自言視爸爸Jorge和教父Claudio為偶像，並感謝教過他的每一位教練，「因為我由他們所有人身上都學到不少。」

被問到最喜歡的球會時，13歲的美斯非常專一：「紐維爾舊生。」而最喜歡的雜誌是一本名為《Pasión Rojinegra》的紐維爾舊生球迷雜誌。如今已成球王的美斯對母會仍念念不忘，他曾透露退役前希望返回紐維爾舊生效力，故不排除世界盃之後，美斯會返母會度過其職業生涯的終站。

▲ 35歲的美斯終於可以親吻大力神盃。（IG圖片）

13歲美斯Q&A節錄︰

一個偶像：有兩人，我爸爸Jorge和我教父Claudio

一位教練：教過我的每一位，因為我由他們所有人身上都學到不少

一位體能教練：Pablo Sánchez

一位球員：兩個，我的哥哥和我的表兄弟。

一支球隊：紐維爾舊生

一門興趣：聽音樂

音樂類型：Quartet和Cumbia

一本雜誌：Pasión Rojinegra（紐維爾舊生的球隊雜誌）

一本書：聖經

一套電影：《超能塞豆窿》（Baby's Day Out）

另一項運動：手球

一位模特兒：Nicole Neumann

一種食物：沾醬雞

一個科目：西班牙文

一份工作：體育教師

一個目標：高中畢業

一個幻想：在阿根廷甲組聯賽上陣

一種快樂：我們贏冠軍的時候

一次悲傷：我祖母去世

一種盼望：在阿甲為紐維爾舊生上陣

一個回憶：我祖母第一次帶我去踢波的時候

一件軼事：我們去秘魯比賽並贏了冠軍

一個夢想：為國家隊效力

謙遜：人類絕不可失去的一種素質

阿根廷青年軍：我希望能夠融入他們

今年的目標：能夠再次成為冠軍

家庭：我的父親Jorge、我的母親Celia和我的兄弟Rodrigo, Natalia和Marisol

朋友：好感激我有很多好朋友，若我逐個數，一定會漏掉一些

紐維爾舊生對你的意義：一切，最大

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責任編輯︰王明芳