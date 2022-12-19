【世界盃2022】美斯13歲在母會首次訪問曝光 昔日一個答案預視世界盃後去向
今屆世界盃是35歲美斯（Lionel Messi）的最後一戰，最終阿根廷與法國苦戰加時至十二碼，阿根廷以4:2勝出，連續五次出戰世界盃的美斯終於圓夢捧走「大力神盃」，為當代球王劃上完美句號。至於球王的未來動向，有網民最近翻出他13歲時在家鄉阿根廷羅沙里奧首度受訪的剪報，或預視了他之後的去向。
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阿根廷是繼1978年和1986年兩屆比賽後，睽違36年第三度奪得世界盃，全世界都戥美斯一圓世盃夢感到興奮。有網民重提他13歲時的首次訪問，這份剪報是羅沙里奧報章《首都報》（Diario La Capital）在2000年9月3日刊出的訪問，少年美斯身穿其母會紐維爾舊生的球衣拍照，面露笑容，並以Q&A形式回答了記者提問。
文章以「今天我們介紹……美斯（Lionel Andres Messi）」為題，開首有一段文字介紹他是紐維爾舊生一位潛力新星，在隊內擔任青年軍的進攻中場，前途無限，「即使他長得不高，也能扭過對手入球。」
曾想做體育老師
少年美斯當時透露，將來想成為一名體育老師，而在當地做體育老師是一份體面的工作。縱然他最後沒有當上老師，但美斯的影響力已身教了無數阿根廷小朋友。記者又問到他的人生目標及夢想，他沒有很遠大的目標如世界盃、歐聯或頂級聯賽冠軍，年少的他只希望為紐維爾舊生上陣踢阿根廷甲組聯賽，夢想就是代表阿根廷比賽為國爭光。
當時美斯都有女偶像，最喜歡的模特兒是Nicole Neumann。此外，很多人以為美斯只有腳法，其實他的第二興趣是手球，證明他渾身充滿運動細胞。
美斯在訪問中又屢次多謝家人及提攜他的人，包括兩次提及祖母，可見他和祖母關係非常好，他表示最傷心的時刻是祖母過身，而最難忘的回憶是祖母帶他第一次去踢足球。他又自言視爸爸Jorge和教父Claudio為偶像，並感謝教過他的每一位教練，「因為我由他們所有人身上都學到不少。」
被問到最喜歡的球會時，13歲的美斯非常專一：「紐維爾舊生。」而最喜歡的雜誌是一本名為《Pasión Rojinegra》的紐維爾舊生球迷雜誌。如今已成球王的美斯對母會仍念念不忘，他曾透露退役前希望返回紐維爾舊生效力，故不排除世界盃之後，美斯會返母會度過其職業生涯的終站。
13歲美斯Q&A節錄︰
- 一個偶像：有兩人，我爸爸Jorge和我教父Claudio
- 一位教練：教過我的每一位，因為我由他們所有人身上都學到不少
- 一位體能教練：Pablo Sánchez
- 一位球員：兩個，我的哥哥和我的表兄弟。
- 一支球隊：紐維爾舊生
- 一門興趣：聽音樂
- 音樂類型：Quartet和Cumbia
- 一本雜誌：Pasión Rojinegra（紐維爾舊生的球隊雜誌）
- 一本書：聖經
- 一套電影：《超能塞豆窿》（Baby's Day Out）
- 另一項運動：手球
- 一位模特兒：Nicole Neumann
- 一種食物：沾醬雞
- 一個科目：西班牙文
- 一份工作：體育教師
- 一個目標：高中畢業
- 一個幻想：在阿根廷甲組聯賽上陣
- 一種快樂：我們贏冠軍的時候
- 一次悲傷：我祖母去世
- 一種盼望：在阿甲為紐維爾舊生上陣
- 一個回憶：我祖母第一次帶我去踢波的時候
- 一件軼事：我們去秘魯比賽並贏了冠軍
- 一個夢想：為國家隊效力
- 謙遜：人類絕不可失去的一種素質
- 阿根廷青年軍：我希望能夠融入他們
- 今年的目標：能夠再次成為冠軍
- 家庭：我的父親Jorge、我的母親Celia和我的兄弟Rodrigo, Natalia和Marisol
- 朋友：好感激我有很多好朋友，若我逐個數，一定會漏掉一些
- 紐維爾舊生對你的意義：一切，最大
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責任編輯︰王明芳