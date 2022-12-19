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【忙裡偷閒】王菀之明年趁外地工幹去旅行　Ivana管樂騷銷情理想：突然好有力量

娛樂 13:16 2022/12/19

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熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

王菀之為機鐵唱宣傳歌曲。

王菀之（Ivana）最近接受機場快綫邀請，聲演機鐵仔，並獻唱機鐵仔首支單曲《飛得去旅行》，昨日她成為第一位登上機鐵仔全新主題列車參觀的人，第一次進入港鐵小蠔灣車廠，Ivana十分興奮，上車後更開心激動大叫，「嘩！我直頭覺得自己下一站係去機場，冇帶喼都覺得自己一陣間就係去旅行！」

三年冇飛，Ivana坦言上車後心情真係好激動，旅行快樂回憶返晒嚟。

問到Ivana聖誕係咪會放假去旅行？ Ivana稱其實2023的工作檔期，已經知道排到滿滿。所以只可以用工作之間的時間，攝位去旅行，「例如嚟緊要拍少少音樂上用嘅影片，咁就去日本拍個陣，順便留多兩日玩，之後去美國做音樂會，留多兩日咁囉。唔係真係冇時間去到旅行。」

承諾演出全力以赴

此外，Ivana近日亦不斷收到好消息，剛剛宣布明年會開兩個不同形式嘅音樂會，據知5月與管樂個騷，一開賣已賣出近九成，比世界級指揮家更快賣爆飛。

Ivana被問知不知這件事，她開心笑道，「知呀，真的好驚喜，做這個音樂會是我其中一個夢想，人生第一次寫一個管弦樂作品，重要由香港管弦樂團演出，主力是一個古典音樂會，冇想過可以那麼多人支持，個心收到消息後，突然好有力量，一定要做得好好先得。」

王菀之明年5月開騷。

打到成身傷

談到張敬軒最近就爆料，指二人拍電影《超神經械劫案下》，見到好多她的「核突嘢」，大開眼界！

Ivana表示：「我唔知佢見到咩核突嘢，我都大開眼界！最難忘拍呢套戲係要不停打，所以成身傷晒。」

她續指：「我哋好多武打場面，一睇就知雖然有專業人士協助同指導，但係我同張敬軒都唔係呢方面嘅材料，我哋互打時，我打完就成身傷晒，全身好多地方都出現瘀痕，搞成咁，唔係因為佢打得好，而係我有就住佢，但係佢呢就冇....囉。咁辛苦都係希望呢個農曆年，大家可以入場支持港產賀歲片啦。」

最新影片推介：丁子朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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