【昔日女神】42歲葉璇直播素顏上陣　髮線後移驚現大媽樣

▲ 42歲葉璇直播素顏上陣，髮線後移驚現大媽樣 。

自1999年奪得《國際華裔小姐》冠軍，先後接拍多部古裝劇，素有古典美人的葉璇，年屆42歲的她近年長駐內地發展，並不時在社交網拍片直播與網民互動。惟近日未知是否愈戰愈勇，竟一改以往「重濾鏡」加持的作風，直播時竟素顏上陣，做法雖然非常貼地，但卻令自己的殘樣盡現。螢幕前的她整個狀態似乎相當欠佳，皮膚鬆弛之餘髮線亦向後移，而且腰間贅肉突出，舉手投足彷如一名中年大媽，與昔日美女形象大相徑庭，令不少網友感到驚嚇。

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當時身穿粉色貼身保暖衣的葉璇日前在內地社交平台玩直播與網民互動，期間更不顧形象，脫下保暖內衣，僅以肉色背心內衣示人，並在鏡頭前做出疑似撩牙的動作。直播期間葉璇由於素顏上陣，亦令她的真實狀態於鏡頭前表露無遺，看似發福不少的她，腰間贅肉非常突出，皮膚鬆弛且眼袋皺紋明顯，前額頭髮亦相當稀疏。

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更甚是，儘管葉璇如此「賣力」演出，但網民卻似乎並不賣帳，是次直播僅吸引到1萬名觀眾收看而已。有網民更留言抨擊，葉璇舉手投足都彷如一名大媽，毫無星味可言，有人亦對昔日女神的狀態大感心痛，感嘆「歲月無情」，有人則擔心她的健康是否出現問題。

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責任編輯：羅嘉欣