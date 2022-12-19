【睡個好覺】40多歲患胃酸倒流精神委靡不振 鄭丹瑞靠改善一個習慣重拾健康

▲ 鄭丹瑞改變一個生活習慣，重拾健康。

猜猜以下的話是誰說的：「睡眠能解開憂慮的纏絲，是每日生命的終章，勞苦疲憊的浴湯，是受創心靈的膏藥，偉大自然的主菜，更是生命中最滋潤的饗宴……」如此歌頌睡眠對健康有幾重要的人，不是甚麼醫生、專家，而是生於五百年前、偉大的文學家威廉．莎士比亞，在他的文學巨著《馬克白》其中一小節。

曾經在這裏介紹過朋友借我看的一本書，叫做《為甚麼要睡覺？》，書中最吸引我的一段，是這樣的：「科學家發現延長人類壽命的革命性新療法，這種療法能增強記憶、激發創意，還會幫助你降低貪吃的慾望，讓你保持苗條，更加迷人。它保護你不得癌症、不失智，避免傷風和流感；它可以降低心臟病發和中風的風險，更不用說糖尿病了。這種療法甚至可以讓你更快樂，減少憂鬱，不易焦慮。你有興趣試試看嗎？」

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我是個膚淺的人，這是第一次讀到有人用這個角度，去推銷睡眠的重要性。作者馬非獲加又引用莎士比亞早在一六一一年《馬克白》這本文學巨著第二幕第二場景的一段文字，讚揚莎士比亞如先知般，認識睡眠的重要性。

我自從四十幾歲的時候得了胃酸倒流，整整一年精神委靡不振，從此之後知道夜瞓、宵夜的害處。我算是比較早覺醒的都市人，而我身邊的一眾損友，在我的影響下，紛紛選擇早睡早起，盡量爭取每天晚上睡足八小時。容許我介紹周公，認識了他，跟他好好相處，他就會令我們「有覺好瞓」，睡出健康好身體。

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