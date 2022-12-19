【百萬同居計劃】簡慕華直言盼早過老公「行先一步」 　陳俞希不怕與同行比較

每位演員去到某階段想法追求也會變得不同，尤其是有資歷的演員皆因已經演過很多不同的角色，要再尋求一些新鮮感絕不容易。

就如自從離開TVB到加拿大過着幸福生活的簡慕華（Rachel ），早前特意回港繼接拍Viu TV劇集《大叔的愛》後，再拍攝由原班人馬班底的《百萬同居計劃》，在劇中更首次飾演霸氣「黑寡婦」霍姐一角，一改以往角色形象，為觀眾呈現新感覺。

簡慕華與演其下屬的陳俞希（Hailey）一同接受TOPick專訪，Rachel直認與年輕演員合作很開心，沒想過他們能接受她融入其圈子，並稱今次合作全無考慮，一口答應；Hailey則指與Rachel經此次合作後發現對方與想像中很不同，現實中的她有份傻氣和少女心。

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自揭參演原因 角色甚有挑戰

入行22年的Rachel演過無數角色，早已在觀眾心中被公認為實力派之人，繼《大叔的愛》後再繼續留港接拍劇集《百萬同居計劃》。

對此，她透露在未知故事已一口答應：「拍《大叔的愛》時已與這個團隊和這班人合作得很高興，所以已經很期待原班人馬再拍 ，當劇組指會再合作 ，當時還未知故事前，我是完全零考慮便答應，加上他們又指會邀請更多人拍攝，感覺更棒。」

她又指很喜歡拍喜劇，全因不但能提供歡樂給觀眾，自己在拍攝過程又開心，整個人都會想得正面變得更美。

今次霍姐一角的確與過往她所演的角色有所不同，Rachel坦言此角甚有挑戰和有發揮，故初時亦有一絲擔心演得不夠入型入格。

她說：「 我以前的角色都不是這樣，大多是秘書﹑老婆或媽媽 ，從沒試過做那麼冷酷當女強人的感覺 ，所以真的很吸引 ，最初也很怕自己演不到『霍姐』的感覺， 怕不夠霸氣 ，對觀眾來說沒有說服力。」

Rachel續指以前的角色要說很多話，今次當話事人，只需要有個氣場不用說太多話， 變得很舒服 ，而且還要一班人一起玩， 感覺很像「玩住開工」， 絕對是開心難忘的一次。

▲ 簡慕華覺得霍姐一角很有挑戰性。（越玲瓏 攝）

Hailey直認初次合作感害怕

在劇中演她下屬的Hailey首次與Rachel合作，直認初時有感害怕，亦不夠膽與其聊天。

直至拍攝後才漸有交流，並發現對方原來那麼傻氣：「她的『烏龍』是完全想不到，現實中的她較在鏡頭前年輕很多，而且她笑點很低，很小事都大笑一餐，我覺得這樣很好，因為人愈大不是那麼容易笑， 她反而不是， 現在任何事也很容易笑 ，我們一起看《百萬同居計劃》時亦不斷笑 ， 很傻氣可愛，我以前看她的劇集時不會感受到她有這種感覺。」

較以前變得自由開心

就如Hailey所說在過往Rachel的角色中已有固定形象，從TVB跳到ViuTV這個電視台，不論人氣以及討論度都較以往高了很多，甚至更多了一班年輕觀眾捧場支持。

Rachel直言感受到這個大轉變，身邊的朋友都變得年輕了：「我融入他們自己都覺得年輕了，能融入他們並不容易， 也要他們願意接受我一起玩，這個真的是bonus。」

從言談中可見Rachel較以往少了一份拘緊，現時變得自在開心，對此她直認不諱：「以前我會形容在框中， 現在我不知是否這邊創作空間較大 ，變得整個人都不會那麼緊。」

Rachel續指：「我們能看到自己的可塑性，所以對於演員來說是好事，有新的挑戰，因為我們做得久都會悶，也想接觸新事物。而且，這行都是累， 只不過這邊的累又不同， 因為大家的氣氛好開心，每天見大家都是用開心的心情工作 ，時間都會容易過亦不會當是辛苦的一件事。」

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現時觀眾習慣有所改變

作為藝人當然希望在街上能有觀眾叫出自己的名字，入行13年的Hailey毫不例外，她曾說過望觀眾記得她真名。

不過現時的她對此已逐漸釋懷：「現在出街也不能期望大家有看你的節目， 有時我去朋友飯局他也不知道你做電視甚至現時他們不看電視 ，甚至有很多人家中沒有電視機。 以前家家戶戶都必需有電視機，但現時可能他們只得平板電腦工作。」

Hailey續稱現時很多人也沒有看電視習慣：「覺得幾有趣，都想了解他們生活是怎樣或會做甚麼，加上他們現時的娛樂較以前多，而疫情關係令到整個市場環境都有所改變 ，有些習慣在疫情改變了， 現在要變回又很難 。」

▲ 最往重要努力做好自己。（越玲瓏 攝）

Hailey對「一姐」封號冇壓力 Rachel認現時不怕說錯話

雖然外界一直稱Hailey為ViuTV「一姐」，惟她自言全無壓力，反而推進自己要努力做得更好，並指他們的台大家是有存在競爭，但同時間大家都好友善，不會有那種「你推我撞」的情況出現。

在旁的Rachel似有感受，並說：「我覺得以前沒有他們的氣氛那麼開放， 我見到現時大家是不需要想過度過才與你談天，他們是真心有這句說這句，不怕你看到其真實一面， 這裏給我的感覺很天真，不用想太多。」

她續指過來這邊後見到個氣氛是這樣， 已知大家的相處模式，與以往大有分別：「以前的模式是很害怕說錯話， 因為你不知道會得罪那人，每說一句也要很小心，現時就不需要想太多，甚麼都可以說，我覺得整個娛樂圈的氣氛較以前很不同。」

再與MIRROR合作如「中六合彩」?

今次在劇中Rachel再與MIRROR成員合作，身為「鏡粉」的她即一臉歡喜說：「很開心與他們合作，雖然我不會像其他人追他們，但我亦有與老公說他們做任何事，我都會永遠支持他們。其實不只是MIRROR，我亦很喜歡這班年輕的小朋友 。」

此時Hailey踢爆對方內心都是一位「小朋友」，Rachel笑言：「我內心是，但外表不是，又很怕這班小朋友會否願意同你一起玩，很好彩他們接納我，現時真的變成朋友一樣甚麼也可聊。而且，他們全部都很乖巧， 我真心覺得他們天真﹑乖巧﹑用心及落力，我只看到他們這一面 ，即使他們工作有多忙， 每次他們一看到你都會很精神落力， 真的令人十分疼鍚， 所以我鍚這班小朋友。」

既然對這班年輕演員如此疼錫，近年又先後與多位MIRROR成員合作，正如儲「閃卡」一樣，似乎下一個目標理應是想與姜濤拍擋，Rachel即表現興奮，並指若願望成真，形容為「中六合彩」般：「當然最好可以輪流合作，如果可以有這樣的機會，我發夢都會笑。」

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競爭愈來愈大

至於Hailey可謂見證MIRROR成長，如今他們成為當紅偶像，更獲萬千粉絲支持，Hailey指確實因他們的關係令到更多人認識其電視台及有更多工作機會：「不但多了粉絲支持，又會開始留意我們的台製作 ，再繼而留意我們不同的節目，這是大家共同努力得來的成果。」

面對着娛樂圈不斷有新人冒起，競爭愈來愈大，Hailey坦言現時娛樂行業較她們以前多了很多機會：「以前我們要等別人捧或簽公司，現在他們只要自己拍片放上網都可捧紅自己， 變相我覺得入行較以前容易 ，當然競爭都多了。」

雖然多了不少競爭對手，惟Hailey笑指不會擔心：「我想自己與她們角色的年齡層不一樣 ，如果有人找我做學生我都不介意，自己也想看看有誰有這膽量， 現時很多年輕女生拍偶像劇會有幻想，若我拍應該沒有。」

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盼與梁祖堯合作演夫妻

Rachel在旁安慰她並感歎地說：「我相信你現時還可以拍談戀愛的劇集 ，但我不能了 ，真的沒有人想看。」

談到她想與那位拍談戀愛的戲，Rachel指任何人也可以，又自言最想與梁祖堯合作：「想他演我老公，我完全想像不到他是甚麼類型的老公 ，所以十分想嘗試，不過他不能留鬍鬚。」

坦言面對生死問題

另外，在劇中提到演她丈夫「蘇先生」張松枝一早離世，愛夫的她一直掛念對方，即使「蘇先生」死後，更完封不動其書房，其中一場提到黃德斌、盧瀚霆及徐㴓喬等人擅闖「蘇先生」書房，當Rachel再走入書房時，不禁令其回想與對方生前的生活點滴，即淚如泉湧，演繹得極為細膩。

面對這個生死問題，Rachel指亦與老公有傾談過，並表明要「行先一步」：「我一早與老公說最好我走先，我不想做留下傷心那位，雖然這樣說不能控制 ，如果讓我可以選擇 ，當然做走先 ，因為真的會很傷心，我覺得自己接受不了。」

她再自爆與老公婚後經常連體嬰，從沒離開過對方一天：「由加拿大回港後，我們天天對着，我不能想像見不到他，我會不習慣亦很怕自己一人 。」

▲ 原來現實同角色有很大反差。（越玲瓏 攝）

自認怕孤獨 一定要有伴

Rachel自認十分怕孤獨，不能自己「生存」，在旁的Hailey再爆她與他們一起出街時，其老公亦會陪伴左右，二人猶如「貼身藥膏」一樣。

Rachel說：「想像不到自己一個人，我想要一段長時間適應 ，我絕對不能很像『霍姐』獨自慶生，絕對沒有可能發生的事，就算自己一個人出街吃飯也不能，我會情願捱餓或買外賣回家吃。」

Hailey同樣表示是怕寂寞的人，故不會讓自己有停下來的時間，會不停增值自己。

最後，劇中這個百萬同居計劃如此創新吸引，若果現實中同樣有此計劃，二人又會否參與？

Rachel即秒回一定要Hailey在其中，並表示只有她，其他參賽者「唔夾」也不要緊，Hailey則笑言Rachel到時一定會帶老公一同參與，全因對方離開老公視線一秒也不能。

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記者:陳曉柔

簡慕華服裝: HOWL STUDIO

陳俞希服裝: Emma Wallace