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【世界盃2022】酒吧業指生意總額達7億元　較疫前升2成惟較上屆跌3成

社會 13:24 2022/12/19

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酒吧業指生意總額達7億元，較疫前升2成惟較上屆跌3成。（錢雋永提供）

2022年世界盃閉幕，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，受惠政府防疫政策放寬及世界盃氣氛帶動，今屆酒吧業界的生意額較疫前增長約20%，生意總額約為7億港元，但較上屆世界盃的生意總額下跌30%。市民的消費力及客量與往屆同時段相比均錄得跌幅。

錢雋永指，酒吧業界受惠於政府防疫措施放寬、世界盃的氣氛及開場時間，以及旅發局舉行「香港美酒佳餚巡禮」等多項政策及因素帶動下，酒吧業界的世界盃期間生意較疫情前好轉，比疫情前上升約20%生意額。他指出，酒吧業界今屆世界盃的生意總額約7億港元，但與上屆、2018年世界盃10億港元的生意總額比較，則下跌30%。

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錢發現，新冠肺炎疫情改變市民生活習慣， 業界主要假日賽事的場次（即周五、六及日）較旺場，惟客人消費力與往屆同時段相比，下跌約10%，其消費力明顯疫情後有所削弱，大不如前。至於平日（周一至四）凌晨12時後的賽事，與往屆世界盃比較，今屆來酒吧消費的客人數量同有所減少，故今屆不少業界人士稱不會在四強賽事加收費用。

他提及，位處於銅鑼灣、尖沙區等商業區的酒吧，與荃灣及元朗等文青區酒吧的生意額相比，商業區的酒吧入座率平均只有約70%，較文青區酒吧平均達90%至100%的入座率有明顯差距。他續說，以往世界盃部分生意額，特別商業區酒吧，主力來自海外或國內遊客，但今屆入境防疫政策至日前才有進一步放寬，導致業界生意額有明顯影響。

他相信，隨內地及香港的防疫政策逐漸鬆綁下，越來越多旅客會訪港旅遊，協會未來會繼續在內地及東南亞推廣香港的酒吧文化，吸引遊客來港消費，使香港的夜生活文化重回疫情前水平。

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記者：陳麗娜

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