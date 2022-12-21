【輕‧功】蔣祖曼初演小品劇憂表現未達最好　曾考慮移民：希望子女可放眼世界

▲ 蔣祖曼（Joman）說：「我並不是獨立的，很需要群體生活。」

「年代唔同咗，我有我生活，我有我事業，我唔一定要嫁人做少奶奶，我可以揀呆㗎......」，TVB劇集《輕‧功》的洪翊嵐（嵐嵐）不時在劇集中「扯火」鬧人，又是家中的CEO，予人霸道的感覺，似乎也是蔣祖曼（Joman）向來予觀眾強勢、有型的形象相當配合。

演員始終也需演好當前的角色，Joman接受TOPick專訪時，坦言自己與角色的性格完全相反，拍攝前後也大感緊張，最主要擔心自己尚未表現得最好！

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擔心未表現得最好

提起2001年入行的Joman，觀眾可能會想起她曾參演不少獨立電影。來到第4套參演的TVB劇集，對於她而言可謂又「驚」又「喜」，「擔心自己未表現得最好，我在第一次劇集宣傳後就問監製聲哥（黃偉聲），他說我的表現是可以的。我的壓力是源自想把事情做好，很想讓大家看到原來我有另一面。」

她也慶幸自己可首次參演小品劇，「我以往所演的角色也是比較直接的，這次的變化就會比較大，也從中學習到很多，我在接到劇本後感到很開心！」

她又感恩劇中集合不少好前輩，不時與「老豆」黎耀祥有對手戲的她也感謝對方「教路」，她稱：「當你出現疑問時，祥哥會以聊天的方式滲出來，當我疑惑角色是否需要這麼強勢時，他就會說：『仔女係咁㗎，你信我啦』。」

祥哥的話令Joman放下心頭大石，所以也證明了與前輩拍劇可以是充滿壓力，也可以是動力的來源呢！

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嵐嵐有另一版本？

在《輕‧功》播出初期，觀眾看到嵐嵐的性格是固執、傲慢、暴躁，又喜歡控制他人，實在不是太討好。

Joman直言自己曾有所顧慮，「在拍攝初期，我與導演的意見有出入，起初演了一個比較關懷的版本，後來覺得始終未參演過這麼長篇的劇集，所以選擇相信導演的決定，導演覺得一起首需讓觀眾看到角色的性格。」

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來自「局外人」觀眾、朋友的評價，就是演員檢視自己的一大測量方法。Joman強調自己對於正面、負面的意見也照單全收，她分享其中的一句：「在劇集播出後，朋友也指看得出角色在背後有著一份關懷。」

既然Joman現時可演繹嵐嵐，似乎或多或少也在「演自己」，就是平日可能也會「粗聲粗氣」地與父母對話，她稱：「即使出現了也不一定會知道，是父母才會知道。我在演嵐嵐時也有反思，在那段時間也對媽媽更加好。媽媽對我演嵐嵐的評價是『幾好吖，做得幾自然』。」

她對媽媽的意見感有趣，認為短短數字當中也另有意思，可以是做回自己，也可以演繹得很自然。不過，Joman媽媽就未有再與她在這個話題中糾中了！

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Joman：我並不是獨立的

每當劇中的嵐嵐有很多看不過眼的事，也有控制慾，所以會做出別人不太能接受得到的事，但始終也是為家人著想。

Joman笑言自己在演繹角色時需以身邊的朋友作藍本，皆因自己的性格與嵐嵐截然不同，也有別於觀眾所想像的，「我並不是獨立的，很需要群體生活、不喜歡作主，反而喜歡依隨別人的指示去把事情做好。」

有一部份初與Joman合作的演員就曾被她嚇到，她指有演員看到她在看劇本就不敢與上前交談，但認識過後就發現Joman並不如想像般「cool爆」。

▲ （陳慧安 攝）

考慮移民

劇中的嵐嵐事業至上，未有隨男朋友Duncan（李日朗飾）移民，感情最後告終，也可能是現今不少情侶的寫照。

來到現實生活，Joman強調自己是著重愛情，只要是為了所愛的人，做甚麼也可以。

身為媽媽、太太的她，也在很久以前已經考慮過移民，最主要也是以子女的成長為最大的考量，「繼子是比較好動，活動形式的教學是比較適合他。我也希望子女可以放眼世界，覺得自己太照顧他們，所以他們在我身邊是很易『出事』。」

▲ （陳慧安 攝）

不做怪獸家長

談及赴海外升學的問題時，Joman的繼子Day仔相當接受，女兒就不太願意，年紀尚小的她樂做「痴實媽咪」的小寶貝，顯然Joman也是傾聽孩子意見的媽媽。她直認自己會讓孩子自由發展，只是著重態度多於學業成績、專長。

在Joman眼中，女兒比較「蛇𠺌」，當媽媽不在她身邊時，就會感到焦慮、擔心，Joman謂：「如老師請囡囡參加朗誦比賽，她指如要上台表演就不參加，但拍片的話就可以。她連在拍片期間也不想我在看呢！」

子女的性格或許受到父母日常處事態度所影響，Joman感認同：「她就是不知道經常在擔心甚麼，這一點與我很相似，我是經常感到焦慮的，也是很具責任感，希望每一件事也要處理很很好。朋友早前也指我也不是一個愛錫自己的人，我也覺得女兒是這樣的人，也認為可能是自己的行為影響了她。」

她續說：「囡囡在學校可以為同學孭書包，我提醒她如感到重的話也可以不幫忙，她就馬上指自己覺得也不是很重。我認為她是開心的，總之自己感到開心、舒服就可以。」

▲ Joman與女兒可可（IG圖片）

與繼子的相處

至於就讀中四的繼子Day仔，Joman形容他的性格是外向、主動，很像一頭蠻牛，更也像Joman的弟弟、朋友。

在21歲就當上繼母的Joman，她憶述：「我起初真的不懂得照顧兒子，身邊的朋友也不是人母，20出頭的我面對著1歲多的寶寶，就把他視作為朋友，後來他就很像我的弟弟。我比較不像一位媽媽，因為我除了會與兒子打機，又會與他的朋友打機。」

「摸著石頭過海」的她悟出切合Day仔性格的相處方式，她稱：「我會向他說：『我會講畀你聽，但你唔聽OK，你到時要有個心理準備係咁』，就是讓他親身嘗試，當然又不是達至死亡邊緣。」

想法開通的Joman樂於傾聽繼子的心事，深明孩子可能只是純粹地希望與父母聊天，幸好Day仔也願意與她坦承分享，「他會提起自己在外時被女生偷看，我就會揶揄他，『你係唔係無梳頭啊？』」

分享經驗之談的她強調父母不要把自己的思維強行加於子女當中，皆因這樣只是會令孩子不能進步，雙方懂得互相尊重便可以了！

▲ Day仔、可可（IG截圖）

Joman的另一面

在職媽媽自不然更需要work-life balance，不過Joman的me-time並不是在美容院、睡房，而是在TVB，皆因她覺得在公司時就可以做自己想做的事，即是成為玩遊戲機玩得很誇張的人。

回到家中的Joman會放下智能手機，不過也會適當地讓孩子好好放鬆，「子女在星期一至五完成功課後可看YouTube，我覺得他們一定需要接觸電子世界，否則就會脫節。與其不讓他們接觸，倒不如在有限規管下讓他們嘗試接觸一下，否則他們將來在『無王管』時會玩得更瘋狂。」

最後，Joman談起子女的期望，她說：「開心吧，開心也不是很容易做到的。」

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記者：陳淑霖

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