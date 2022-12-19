【世界盃2022】阿根廷奪冠球王美斯圓夢　盤點10大阿根廷必食美食

▲ 盤點阿根廷十大美食。

世界盃完美落幕！阿根廷最終成為冠軍，繼1978和1986年兩屆比賽後，睽違36年再奪世界盃，球王美斯圓夢！適逢這個大日子TOPick為大家盤點阿根廷美食，一文了解不可錯過的十大阿根廷美食！如果有機會到當地旅遊，大家不妨試一下！

Asado 阿根廷烤肉

▲ Asado 阿根廷烤肉。

說到阿根廷必吃的美食，當然不少得「Asado」烤肉，Asado是阿根廷文化的一部分，是阿根廷人引以為傲的烹調方式。把烤肉烤至外層乾脆，內裡的肉質鮮嫩多汁。這次世界盃阿根廷為了可以享受家鄉美食，特意從阿根廷攜帶了900公斤肉到卡塔爾！可想而知Asado是阿根廷不可或缺的美食之一。

Milanesa酥炸肉扒

▲ Milanesa酥炸肉扒。

阿根廷有80%為意大利的後裔，飲食文化及料理的方式都受意大利影響，其中Milanesa是代表之一，將薄片的牛肉用麵包粉炸至酥脆，像炸牛排一樣，是球王美斯喜愛的傳統家鄉菜。Milanesa大多數以牛肉為主，當然一些餐廳也有雞肉及豬肉可選擇，在炸肉排上加入其他配料，Milanesa Napolitana則包括炸肉排、火腿、芝士及蕃茄醬。另外一款Milanesa Caballo是炸肉排加荷包蛋。

Empanada（恩潘納達） 阿根廷餡餅

▲ Empanada（恩潘納達） 阿根廷餡餅。

阿根廷餡餅是當地廉價又美味的小食之一，外形像餃子，內裡包裹著肉餡。除了阿根廷必吃的牛肉和羊肉，還有豬肉、雞肉、洋蔥芝士和全素餡料等等，每間店都有很多口味餡料可選擇，而且方便食用。餡餅有炸有焗，阿根廷國慶日還會特別吃Empamada慶祝。

Choripán 阿根廷香腸 包

▲ Choripán阿根廷香腸包。

Choripán是阿根廷頭幾位的美食之一！Choripán以麵包夾著烤香腸，是當地的街頭小食，香腸以牛肉及豬肉混合而成，通常會搭配 criolla（克里奧爾醬） 或是 Chimichurri （阿根廷經典醬料）兩種醬料調味，價錢便宜又方便食用。當地人十分喜愛Choripán，還會舉辦「 Choripán節」，是當地人氣美食。

Locro粟米蔬菜燉肉湯

▲ Locro粟米蔬菜燉肉湯。

Locro是阿根廷的國菜，是每年5月25日的必備菜式，紀念阿根廷五月革命。這個湯以紅蘿蔔、粟米等蔬果燉煮出清甜湯頭，再加入牛肉或豬肉、肉腸、薯仔等等。適合冬天喝一碗，暖笠笠！

Humita烏米塔粟米粽

▲ Humita烏米塔粟米粽 。

烏米塔粟米粽把粟米磨碎，加入牛奶、洋蔥和香料，有時會加入羊奶芝士，再用粟米葉子包裹的米粽，再把它蒸熟或烤熟，味道帶有甜甜的粟米味，口感有點像薯蓉。

Dulce de leche焦糖牛奶醬

▲ Dulce de leche焦糖牛奶醬。

Dulce de leche焦糖牛奶醬是阿根廷甜食代表隊，是深受阿根廷人喜愛的醬料，主要成份為煉奶和糖，味道甜滑，是當地人每家每戶都會擁有一樽的焦糖牛奶醬。可以用作擦麵包食用，也可用來製作甜品，如雪糕、蛋糕、布甸等等。街上的雪糕店都一定會有焦糖牛奶醬味道，甜品愛好者必會愛上。

Queso Y Dulce 甜乳酪

▲ Queso Y Dulce甜乳酪。

Queso Y Dulce是以芝士和甜糕作組合，甜糕通常是用蕃薯或是榲桲（木梨）為原料製成，乳酪則會選擇羊乳酪或其他新鮮乳酪，味道鹹鹹甜甜，Queso Y Dulce是阿根廷的傳統甜點，做法簡單，超市普遍都有售賣。

Rogel

▲ Rogel。（圖片來源：bobotravel）

Rogel是阿根廷甜品店及咖啡店必點之一的甜品，一層一層的蛋糕，夾著dulce de leche 焦糖牛奶醬，通常只會在阿根廷與烏拉圭出現，看起來像千層蛋糕，但咬下去的質地是酥脆的。

Yerba Maté 瑪黛茶

▲ Yerba Maté 瑪黛茶。

瑪黛茶是阿根廷的國民飲料！在當地，隨處都會看到阿根廷人在喝瑪黛茶，瑪黛茶由巴拉圭冬青 (Llex Paraguariensis) 的葉子和根莖製成，是一種草本茶。瑪黛茶經過磨碎處理，呈綠色粉末狀，當地人喜歡用葫蘆形狀的茶杯喝茶，加入70至80°C的熱水沖泡，並使用附有濾咀的金屬製吸管飲用，以免吸入粉未。喝起來有茶香但略苦，是阿根廷聚會必備的飲料之一，是當地人種文化！

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責任編緝：蕭雅文