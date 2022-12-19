【電話騙案】7旬婆婆遭「假兒子」索10萬保釋金報案　騙徒致電再索30萬被當場拘捕

▲ 7旬婆婆遭「假兒子」索10萬保釋金報案，騙徒致電再索30萬被當場拘捕。（資料圖片）

警方12月16日接獲一名76歲本地女子報案，指早前接獲一名自稱為其兒子的男子來電，聲稱自己涉及一宗刑事案件被捕，要求報案人交付10萬元保釋金。報案人繳款後與家人聯絡，懷疑受騙，於是報案。

報案人12月17日再接獲一名男子來電，對方以同一手法要求報案人到指定地點繳交約30萬元保釋金，報案人懷疑有詐，於是再報案。旺角警區特遣隊接報到場，同日下午約2時在博文街一單位拘捕一名32歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。另外，人員亦在博文街發現一名男子形跡可疑，經初步調查懷疑與案件有關，該名32歲本地男子亦涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

行動中，人員檢獲2部手提電話。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第一隊跟進。警方調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。事件中，報案人損失10萬元。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津