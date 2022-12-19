【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸

▲ 新婚人妻懷疑丈夫與伴娘曖昧，翻看婚照驚見二人有親密接觸。

新婚夫妻關係應該很甜蜜，不過美國就有一位新婚人妻懷疑丈夫與伴娘有染。人妻翻看結婚當日的照片，發現丈夫與伴娘態度親暱，更有不少親密接觸。她在社交媒體與網民分享事件，有網民安慰她，也有人不齒人夫所為，勸喻她趁早離婚。

最新影片︰

新郎與伴娘舉止親密

據美國《紐約郵報》報道，來自北卡羅來納州的護士兼兩個孩子的媽媽Heather新婚不久，近日她在抖音（TikTok） 抱怨，「拿回結婚照，然後發現到一些東西」。Heather於10月舉行婚禮，她在影片中展示了幾張照片，正是丈夫Travis與她其中一位伴娘舉止親密，令她懷疑二人有不尋常的關係。

從影片可見，結婚當日她與丈夫一起拍照，站在他們旁邊有一些親友。其中身穿藍色伴娘服的女子站在新郎旁，攝影師拍得她除了挽著新郎的手臂外，又與新郎一度緊握著手，而在另一張照片，她更大膽將手放在新郎接近下體的位置。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

丈夫出面解畫證清白

這段影片引起網民熱議，不少人懷疑Heather的新婚丈夫出軌伴娘，雙方存在性關係。不過，其後Heather解釋，這位伴娘的另一半是殘疾人士，當時女方喝醉了，她別無選擇，只能緊緊抓住Travis求助。

雖然夫妻關係受網民質疑，但Heather證實他們的婚姻還好。Travis也在妻子的影片中亮相，他解釋當時伴娘搖搖晃晃，稱她「只是失去了平衡，正抓住我」。至於伴娘的手接近其敏感部位，他解釋當時與妻子接吻拍照，攝影師提議伴娘可以擺出一些瘋狂的姿勢，她才有此舉動。他隨後補充道：

很抱歉讓所有希望我成為騙子，和伴娘成為家庭破壞者的人失望。事實並非如此。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳