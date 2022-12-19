【美國研究】3種水果天然護肺　逆轉8成肺功能退化

▲ 美國研究揭3種水果天然護肺，逆轉8成肺功能退化。

新冠肺炎疫情持續，不少人痊癒後仍帶有後遺症，肺功能明顯減退。美國一項維時長達10年的研究就指出，每日食用3類水果，有助減慢肺功能退化速度達80%。

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美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）一項歷時10年的長期追蹤調查，研究對象包括來自德國、英國、挪威3國的650名成人，針對他們的飲食及肺功能進行研究分析，發現進食番茄、蘋果及香蕉，有助減慢肺功能退化。

研究人員發現，成人每日平均進食多於2個番茄，或多於3類新鮮生果，其肺功能退化速度，會比進食少於一個番茄或一類新鮮生果的人更慢。而有進食番茄、蘋果及香蕉的人，肺功能退化速度在10年內比一般人平均慢8成，這種功效對於一些非吸煙或曾是煙民的人士同樣有用。

值得留意的是，這種護肺功能僅在食用蔬果的人士上奏效，因此研究人員也建議可直接食用，而不要另外加工製成果汁、果醬。相關論文已在《European Respiratory Journal》上刊登。

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責任編輯：羅嘉欣