【求偶奇遇】女公務員要求男友身高185cm　年薪50萬IT男差1cm被叮走

▲ 女公務員開出擇偶條件嚴謹，身高差1cm都唔得。

現今女士遲婚情況愈趨普遍，想跳出單身pool，擇偶條件就不要定得太高！有台灣成立38年的婚姻介紹中心的主任表示，有數名未婚男女的條件不錯，但開出的擇偶條件卻讓他們無法理解，因而錯失了不少良好姻緣。

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據桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，他接獲多名條件幾好的未婚男女求偶，但開出的條件嚴謹，例如；是33歲，高考合格、身高156cm，在台北政府擔任公務員的女生，她要求男生身高185cm，收入超過百萬台幣(約25萬港幣)，該中心曾安排了一位身高184cm，年薪超過200萬(約50萬港幣)的IT人，雖然只差1cm，但該女公務員仍堅持男生身高一定要185cm，不足185cm也無法接受。

另一位是36歲，任職外商經理的陳姓女生，她對台大有情義結，她是台大研究所畢業，她的父母都是台大畢業，唯一的家姐也是台大畢業，並在台大任職，更分配了台大員工宿舍，而姐夫也是台大，家姐生下第一個外甥就讀台大幼稚園，陳女希望未來的另一半也是台大人，維持家族的「台大血統」，最少另一半都要是台大畢業，期望將來孩子也是能讀台大。

還有一名清大碩士的男生，他在新竹知名科技公司擔任副經理，曾與一位身高168cm、體重53kg的高瘦女生約會，兩人相談甚歡，事後男生讚賞女生外表、談吐、氣質俱優，可惜體重不是他要求的45kg以下，因不符他45kg以下，所以兩人最後也未能成事。

中心主任徐乃義提到，其實曾遇一位爸爸是醫生的女牙醫，原本希望嫁醫生，經中心前後安排了5個醫生及1位國立高中老師見面，後來女牙醫嫁了給高中老師，

當時女牙醫的父母非常生氣，直到10年後才來謝媒，因為2人發現女兒嫁老師後，婚後晚上睇症，女婿能在家看小孩，「將錯就錯」反而正確。

另外，有女生希望男生要有Benz，有人希望女生是公務人員，也有人認為男生要有樓有車，各種天馬行空的想法讓人擔心他們何時才能找到「自己理想」或「自我幻想」的另一半。

徐乃義強調，婚姻不是「對價」關係，每一對伴侶在婚姻的過程中，都有各自不同的相處之道，

未婚男女在婚前不用開一大堆「想像」條件，而是要學會「換位思考」，因為每一對伴侶都有不同的相處模式，且婚姻應該有默契、互相溝通及包容，縱使偶爾有爭執、意見不同，但實際上伴侶應要依偎扶持，才成了完美愛情的關鍵。

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責任編輯︰王明芳