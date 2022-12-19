【藏鐳射筆】涉旺角藏鐳射筆被捕　編輯2年半後被控今受審

▲ 涉旺角藏鐳射筆被捕，編輯2年半後被控今受審。（資料圖片）

27歲編輯涉於2019年在旺角管有鐳射筆等物品被捕，約2年半後被警方落案起訴1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（19日）於九龍城裁判法院否認控罪。承認事實指，被告於旺角中心附近遭警員以非法集結罪拘捕，警員其後檢取1枝黑殼綠色鐳射筆，被告於警署再被檢取黑色鐳射連電筒等物品，警誡下被告稱「明白，我無嘢講」。

被告唐健豐（27歲）報稱編輯，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即2個能發出雷射光束的裝置、1把雨傘和1支行山杖。

承認事實指，被告於案發當晚旺角中心附近遭警員以非法集結罪被捕，拘捕警員並檢取1枝黑殼綠色鐳射筆。被告翌日凌晨於油麻地警署被檢取黑色頭燈、行山杖、藍雨傘、黑色鐳射連電筒等。警員其後以在公眾地方管有攻擊性武器罪拘捕被告，被告在警誡下稱「明白，我無嘢講」。

督察劉曉穎作供稱，案發當日她駐守旺角區特別職務隊，當晚她於旺角警署2樓露台擔任警告人員。劉指，當晚約9時開始，太子道西及西洋菜南街一帶有人向警署投擲石塊，劉於是發出警告，並舉起橙旗，示意在場人士立即散去，否則開槍。

劉續指，數百名示威者其後開始在警署附近非法集結及堵路，部分人以鐳射筆照向警署，劉於是舉起藍旗。及至晚上11時許，警署外仍有數百名示威者，劉遂舉起橙旗，其他警員亦於太子道西一帶進行清場行動，示威者亦開始散去。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟