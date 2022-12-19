【育兒心得】兒子打破最多活5年斷言慶祝12歲　爸爸落淚：等孩子死去怎會不心痛

▲ 想起都心痛。

馬來西亞名廚法茲利耶谷育有2子1女，其中細仔菲拉茲，在太太懷孕的時間，已經差點流產5次，一出生就是早產兒，而且患有嬰兒綜合症，醫生要在他的頸上開一個洞，用作呼吸，加上他身形瘦小，營養不良，因此而被斷定壽命或者只有5年。

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不過獲得幸運之神眷顧，細仔早前慶祝12歲生日，當時名廚爸爸流下了男兒淚，他表示12年來每天都在做同一樣事，就是就細仔鼻子底下放一面鏡，檢查他有沒有呼吸，非常擔心他心臟突然停止跳動。當他呼吸時會發出聲音，而他身體的所有器官都會向內收縮，醫生指要活命一定要在喉嚨插一根管子，當自己和妻子得知後都抱頭痛哭。

據馬來西亞網媒Gemapk訪問，名廚爸爸最近有點難過，因為細仔說自己長大了，不想再一起睡，但當他看見爸爸的發文後，又覺得自己做錯了，晚上要求一起睡，並開始明白為什麼這麼愛他。

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爸爸表示，「身為父母卻得倒數孩子離世的時間，這不是每個人都能夠明白的經歷。我更不希望自己一直想著，孩子會在什麼時間永遠離開我們。」不過細仔在他悉心的照顧下，可以正常生活，可以打球及玩滑板，不過無論去那裡，名廚爸爸都跟出跟入，「因為我擔心他會摔倒或被撞倒。」所以就算名廚爸爸搵到錢，都不會送細仔到外國留學及寄宿。

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責任編輯:王明芳