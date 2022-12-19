  • 16°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Missing：他們存在過2】型佬高洙時隔兩年回歸韓劇　愛妻號對太太一見鍾情

娛樂 14:11 2022/12/19

分享：

分享：

熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

《Missing：他們存在過2》

作為「韓國公認四大型佬」之一、高洙時隔兩年的回歸演懸疑奇幻韓劇《Missing：他們存在過2》，當中除與許峻豪火花四射的Bromance情外，李姃垠的活潑演出同樣令人會心微笑。

有別於劇中「金昱」行事浮誇、能言善辯，現年44歲的高洙鮮有亮相綜藝和接受訪問，他曾自言年輕時個性憂鬱寡言、也害怕在人前表現自己，還自嘲因為表現不佳而沒有收到綜藝節目的邀約，不過看似木納的他卻是圈中享負盛名的愛妻號。

「難兄難弟」金旭（高洙飾）和張判錫（許峻豪飾）再度組成拍檔。

對妻子一見鍾情

2012年，正處於事業巔峰的高洙宣布迎娶比他小11歲的校花級大學生金惠妍，引發韓國上下關注。

為保護愛妻，他親自撰文向粉絲解釋，並在婚禮當日當眾示愛：「從第一次見面的時候我就有了結婚的想法，我們一直互相牽掛和關心對方，以後會更加努力、誠實地生活，請祝福我們幸福快樂地生活吧！出道至今我一直將大家給予我的厚愛銘記於心，今後我會成為一個好男人、好家長、好演員。」

婚後二人也在5年間誕下二子一女，生活幸福美滿。

愛情事業兩得意、加上萬年不老的凍齡外型，高洙絕對是人人稱羨的人生勝利組！不過他早年接受訪問時曾透露不太在意外貌：「我覺得只要是人都會變老，對於外貌並不會太過在意；我很感激上天賜給我好看的臉，但我更多時都想著如何努力的演戲，如果大家能夠看到內在的那一面，我會感到很欣慰。」

最新影片推介：丁子朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
23:34 2022/12/01
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
23:45 2022/11/30
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
18:40 2022/11/30
【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光

你可能感興趣

【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
23:34 2022/12/01
【新加坡直擊】迪士尼期間限定展登陸濱海灣花園　體驗《阿凡達》潘朵拉星奇幻瑰麗【多圖】
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
23:45 2022/11/30
【新加坡直擊】逾50部新作迎迪士尼100歲　《蟻俠3》+《星戰》+《玩轉腦朋友2》陸續登場
【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
18:40 2022/11/30
【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光
電視劇 南韓

最高瀏覽

【悔不當初】情侶爭執女友離家出走後發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘
15:31 2022/12/17
【悔不當初】情侶爭執女友離家出走後發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【皮膚護理】9成人臉上長蟎蟲狂吃油脂　皮膚科醫生：一生共存洗不掉
14:18 2022/12/18
【皮膚護理】9成人臉上長蟎蟲狂吃油脂　皮膚科醫生：一生共存洗不掉