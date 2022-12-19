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【賭王千金】首公開向消防員未婚夫示愛　傳何超雲大喜日子將近忙籌備婚事

娛樂 16:17 2022/12/19

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看來大喜日子就快到！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲自與年長12年的陳山聰分手後，生活變得低調，一直沒有對外公開新感情。

直到今年9月，單身多年的她被爆與一名高級消防隊長Douglas秘密拍拖，二人戀情已達談婚論婚的階段。有指超雲已答應對方的浪漫求婚，現正忙於籌備婚事，不過她一直未有對此作出任何回應。

【賭王千金】何超蓮與男友疑情變　一個蛛絲馬跡被猜竇驍駙馬夢碎

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首公開示愛

何超雲對今段感情十分愛護，雖然未曾將Douglas於社交平台曝光，但從生活點滴已見得她沐浴於愛河之中。不但平民化乘搭渡海小輪，又到充滿香港特色的舊樓打卡，猶如熱戀中的小情侶一樣。

近日超雲更首次公開向未婚夫示愛，她上載一張到海邊散步並影住寫上「I」、心形圖案以及「U」字眼的石壆相片，隔空向對方示愛。戀情爆出3個月，如今終有明朗進展，戀情逐漸浮面，看來大喜日子不會離太遠吧！

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與陳山聰愛得高調

何超雲於2011年與「皮草太子爺」王大業分手不久，便火速搭上TVB藝人陳山聰。

當時男方被爆為了女方拋棄已有10年關係的妻子楊渡萍，事後陳山聰承認於2010年底已跟對方辦理離婚手續。何超雲與陳山聰愛得高調，不過戀情只維持兩年便告終。

2019年，她一度傳出與年長20歲、三太澳門公司的一名高層相戀，有指更經常親到澳門會見男友。這段時期她常在社交平台公開收花的相片，令家中變成花海。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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