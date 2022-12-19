【迷你李小龍】練就八舊腹肌雙節棍揮灑自如　日12歲男童視李小龍為偶像苦練武術

▲ 今井龍城以李小龍為目標。（IG圖片）

李小龍是武術電影界的傳奇人物，日本有12歲男童自1歲接觸李小龍電影後，視對方為偶像，從4歲起就接受魔鬼式武術訓練，如今不但練出8塊腹肌，更能用單手兩手指做伏地挺身訓練，令人嘖嘖稱奇，他亦希望自己有朝一日能成為武術傳奇。

今年12歲的今井龍城被人稱為「迷你版李小龍」。父親為龍城開設的Instagram帳戶「ryusei416japan」如今已有逾49萬粉絲追蹤。龍城出生於武術世家，爸爸和爺爺都是空手道大師，而且一家都非常喜歡李小龍，龍城1歲開始接觸李小龍電影，自始就對武術十分著迷，而且不斷模仿他心目中的英雄。

▲ 今井龍城練成了八舊腹肌。（IG圖片）

爸爸見到兒子的舉動後，開始有意培養龍城成為李小龍一樣優秀的人，從扎馬步開始，再到肌肉和力量訓練，每天早上都要晨跑，風雨無阻。自龍城上幼稚園後，父親更安排系統性的訓練，例如做引體上升、倒立踢腿等，年紀小小就練到「八舊腹肌」。

我想跟李小龍一樣有型，也想跟他一樣可以快速移動。

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龍城過往受訪後表示，自己因為結實肌肉在學校引起注意，每次上體育課換衣服時，同學都會稱讚他的肌肉線條。由於父親拍片放在IG，亦吸引了不少國內外媒體採訪，5歲時已有德國電視台訪問，7歲時亦到國外節目表演。

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父母被質疑為名氣催谷兒子

雖然每日受訓4小時以上，而且手上布滿傷疤，每日也腰酸背痛，但龍城仍咬緊牙關捱下去，更直言不覺得訓練是辛苦的事情，反而當成樂趣。經過3年訓練後，龍城不但能流暢地使用雙節棍，更練就了一身肌肉。龍城亦跟著影片學習李小龍的每個招式、動作和表情，模仿得惟肖惟妙。

身上每多一道傷疤，我就覺得自己離夢想又近了一步。

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隨著人們的關注度愈來愈高，亦有不少質疑的聲音出現，有網民認為龍城的父母是為了名氣，才讓兒子不顧身體健康接受高強度訓練，更擔心會導致孩子停止發育。

不過，父親對此表示，平日給予兒子的訓練強度適中，沒有大重量的訓練，而且兒子很喜歡李小龍，能模仿自己的偶像，對龍城來說是幸福的事。爸爸亦表示，希望兒子抱持真誠的心，投入他熱愛的事情，永不放棄。

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責任編輯︰王明芳