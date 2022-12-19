【基層醫療】當局採用「共同承擔」原則　整合基層醫療資源　

▲ 梁偉榮攝

醫務衞生局局長盧寵茂今日(19日)公布《基層醫療健康藍圖》，醫衞局常任秘書長陳松青、醫衞局副局長李夏茵、基層醫療健康專員彭飛舟，及基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財、梁卓偉和李國棟出席。

《基層醫療健康藍圖》提出5項重點，包括建立以地區康健中心為基礎的社區基層醫療系統，推廣「一人一家庭醫生」，加強慢性疾病治理；並要加強基層醫療服務管理，成立基層醫療署，要求家庭醫生加入《基層醫療名冊》，保證服務質素；另外當局會整合資源，鼓勵將長者醫療券用於預防疾病。

梁卓偉解釋指，慢性疾病共同治理計劃將資源重新整合，以標靶式資助提供予最有需要群組，讓他們得到最好的基層治理，好好運用公共資源，其餘較有負擔能力的人士，可透過整合模式以共同承擔的原則，利用家庭醫生等最私人醫療服務，將最普遍的慢性病早發現早治理。



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記者：蘇文軒