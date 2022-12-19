【學校動態】榮茵學校親子觀星夜 讓學生學懂感恩

望遠鏡可以看見甚麼？望遠鏡的種類有多少？如何使用望遠鏡觀星？佛教榮茵學校於11月份舉行了「星空奇遇在榮茵——親子觀星夜」活動，讓同學和家長在浩瀚的天文世界裏，探索鮮為人知的天文知識。

當天晚上，同學和家長透過參與觀星活動，更可放下繁忙的工作，以輕鬆的心情，享受星空的美景。觀星固然樂趣無窮，但原來觀星活動的背後，意義深遠。

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佛教榮茵學校孫偉文校長指出，同學透過觀星活動的體會，學習到更多為人處事的正向態度，更為重要。正如前香港天文台台長林超英先生曾經分享說:「邂逅星空，伴我一生的謙卑與樂觀。」我們人類在廣闊的宇宙中，其實是很渺小。面對茫茫宇宙，我們日常遇到的任何困難與挑戰，其實只是微不足道，只要用謙卑及樂觀的正向思維，煩惱及問題便能迎刃而解。

孫校長希望同學透過這次觀星活動，讓他們在潛移默化中學懂感恩，感恩大自然給予我們的美景及各種資源，感恩有父母、親人及朋友的愛護，感恩擁有生命這份珍貴的禮物。

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展望將來，佛教榮茵學校將會舉辦不同的天文活動，並會把天文課程融入學校課程堂中，配合學校「正向教育」的主題，讓同學更能體會活動箇中的真正意義。

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責任編輯：王明芳