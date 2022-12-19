【聖誕2022】燒鳥亭推聖誕「燒」夜！TOPick及HKET讀者獨家$980（2位）嘗鮑魚+法國鴨肝+和牛

▲ 聖誕不一定要吃西餐，來一頓日式「燒」魂大餐也能大快朵颐。

香港人對日本料理情有獨鍾，熱愛程度不遜於日本人，除了壽司外，居酒屋亦是最受歡迎之一，能與摯友呷一口清酒，嘗一口廚師即席炮製的燒物，至Chill享受。今個聖誕，為了讓熱愛日本美食的你可以嘗到一餐聖誕「燒」夜，有日本串燒店一哥之稱的燒鳥亭就推出了二人前聖誕大餐，廚師以多款矜貴食材設計菜單，如南非鮑魚、法國鴨肝、澳洲和牛等等，而且更獨家惠及TOPick及HKET讀者以Merry價$980（2位）優惠，就可以享盡多款日式美食，必定能滿足口腹之慾。

▲ 牆上以木板寫上是日時令食材，給人猶如置身日本的感覺。

燒鳥亭在香港屹立18年，絕對稱得上是日本串燒店的一哥。店舖雖小，但擁有全港最多，超過60種不同特色串燒，因此平日也吸引不少嘴饞的客人。能夠穩佔多年的一哥地位，當然有其至勝之道，店主多年來堅持採用最新鮮食材，絕不人工醃製，並配以日本純天然伯仿鹽，務求帶出食物最真、最鮮的味道。當中除了極受歡迎的厚切牛舌、美國牛小排、紫蘇葉雞皮蝦、蒲燒日本廣島蠔外，更緊貼素食新潮流，推出多款植物肉和素食串燒，照顧到素食者、半素食者及食肉獸的需要，認真貼心。

▲ 4款日本山口縣長州雞肉串以鹽燒、汁燒、黃芥辣及芝麻炮製，一次享盡4種風味。

為了慶祝聖誕佳節，燒鳥亭特別推出二人前聖誕大餐（12月24至27日），當中包括十多款美食，前奏先來2款開胃前菜，包括新鮮菜條配燒鳥亭特製醬汁及和風蕃茄沙律；接着品嘗磯燒原隻南非鮑魚、一口法國鴨肝、一口澳洲和牛，還有芳香鬆軟的西班牙黑毛豬肋骨（橡果飼），輕呷一口三千盛純米大吟釀，能提升食材的鮮味。緊接再來一客七味燒魷魚鬚及鹽燒舞茸菇，加上一碗茶漬湯泡飯，最後以芝士年糕作結，大滿足！大家還可以額外加配4款日本山口縣長州雞肉串，皮脆內軟，鮮嫩多汁，一次過有4種味覺享受。

二人前聖誕大餐原價$1180（另加一服務費），這次燒鳥亭獨家惠及TOPick及HKET讀者，可以Merry價$980（另加一服務費）享用聖誕餐，每日只限10份，先到先得，切勿錯過！

燒鳥亭 YAKITORITEI

地址：香港跑馬地成和道49-51A號地下C舖

電話：2838 5377

營業時間：星期一至日18:00-01:00

*每晚21:30後全單8折，深宵居酒屋夜鬼之選

(特約)