【扶助弱勢】惠康母公司送1,000個愛心包予弱勢家庭　本周五前每售1公斤米捐1港元

▲ 惠康母公司送1,000個愛心包予弱勢家庭，本周五前每售1公斤米捐1港元。（DFI 零售集團提供）

惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動推出逾一周年，累積捐款超過600萬港元，相等於2,000萬碗米飯。適逢冬至臨近，行動捐出約1,000個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。

是次捐贈的愛心包，裝有5款應節優質產品，包括御品皇鮑汁海螺片、御品皇珍珠菇、御品皇泰國米粉、御品皇去核紅棗及御品皇蛋卷。惠康母公司DFI 零售集團的義工將豐富的愛心包，送到多間慈善團體，並向受惠人士送上誠摯的問候，讓一群長者、低收入家庭及精神復元人士在佳節倍感温暖。

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惠康由12月16日至22日，再次推出「加餸啦！」慈善活動，一連7日將慈善米捐款加倍，每出售1公斤御品皇香米即捐出1港元，並且以配對形式捐出相同產品，即顧客購買指定御品皇優質產品一件，惠康便捐出一件。

在此計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5港元予膳心連基金，以緩解基層市民及社福機構於疫情下的衝擊。每月第一天為「愛心加倍日」，顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元。除了恆常賣米捐款外，惠康更承諾在重要的傳統節日，捐出食物「加餸啦！」，即顧客購買指定御品皇優質食材，惠康便以配對形式捐 出相同產品，並且將慈善米捐款加倍。 有關惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動的資料及捐贈進度 ， 可參閱行動網頁。

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責任編輯：陳麗娜