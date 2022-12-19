【基層醫療藍圖】醫衞局料2036年300萬人患慢性病　盧寵茂︰市民要長啲命、遲啲病

港府今（19日）推出基層醫療健康藍圖，以地區康健中心為樞紐統籌基層醫療服務，與私營醫療界別共同推廣一人一家庭醫生的理念，在社區提供以人為本的基層醫療服務。

【16:30】

李夏茵表示，整個計劃不是想分走病人，而是想市民多點意識到身體狀況，如抽血後發現糖尿及血壓高，可及早找家庭醫生醫治。

陳松青表示，普通科門診，以至急症室收費都是醫管局收費機制內，當考慮調整收費，醫管局會考慮病人的承受能力，有沒有其他選擇及整體醫療體系。

被問到如何可以做到精准資助，梁卓偉指，現時可考慮如何做好治未病工作，全港約8人有1人患糖尿病，但是否知悉及有去求醫，得到適當治理等，而整個流程每階段都會不見約一半人，不論高血壓及高血糖患者都可做好每一步，大原則慢病共治，會用公私營合作計劃做基礎，轉成新慢病共治計劃，令病人利用私人市場資源，由市民付費不會與在公營醫療差價太大。

【16:25】

被問到人手問題，李夏茵承認，人手需求增多是存在，而共同治理計劃是先導，冀循序漸進，慢慢以手上人手推出計劃，除外其他醫生都可參與名冊，只需要少少培訓即可成家庭醫生，計劃推出後會再與業界商討。

李國棟相信，現時提供基層醫療服務有5000至6000人，不過要認定質素，及提供需要的培訓，故認為短期內可增加很快，

其實好多已經提供緊優質服務，只不過佢未進入系統，讓我們可以適當監察證提供的服務是到位。提供服務只要態度是好，提供持續性及全人服務，其實都可以提供優質基層醫療服務。

盧寵茂續解釋，計劃影響不是即時出現，而是長時間體系內減少專科及住院服務需求，可減少嚴重及死亡個案，亦可減支出。

【16:20】

李夏茵表示，公營機構的普通科門診仍是安全網，仍可登記求醫，不過如市民想多個選擇，看家庭醫生，亦可參與慢性疾病共同治療計劃，到名冊內找登記家庭醫生，符到港府資助，現時本港約有15,000位醫生，基層醫療醫生名冊有2600位，港府會整體看醫療人手，不希望有人手問題，照顧病人健康。

醫衞局常任秘書長陳松青表示，醫健通是市民個人健康資料戶口，設計時已是自願參與，打通公私營數據互通，及基層醫療及醫院間令病歷互通，令醫療服務有持續性，強調全人理服務，已有500多萬人參與，將來找基層醫療，醫護人員要協助市民輸入，令市民有完整紀錄。

【16:15】

被問到實施時間表，盧寵茂強調不是短時間工作，是影響未來數十年，第一步公布後，下一步是收集各持分者意見，細化每一步，現時2023年第亞或三季推出慢性疾病共同治療計劃；李夏茵表示慢性疾病共同治療計劃收費會再各業界討論、參考公私營醫療合作計劃，現時是重治療，計劃主要是針對45歲或以上、有其他風險因素如過重均可參與，亦有營養師、物理治療師等跟進。

【15:30】

醫衞局局長盧寵茂表示，人口老化令慢性病增加，估計10多年後增至300萬，公營醫療佔總開支逾8成，公營醫院會不勝負苛，多年內依賴公營醫療愈見明顯，冀市民要長啲命，更加要遲啲病，目標以醫院，轉向以社區為重，投放更多資源予社區，以預防為重、以社區為本，建立可持續醫療平台。

醫衞局副局長李夏茵表示，本港平均男83歲女87.7歲，是全球最長，2036年300萬人會有慢性病，屆時3人同行必有一老或必有一病，一半糖尿病患者不知有病，三分一人出現併發症才求醫，部分病不可逆轉，現時站在十字路口，體質變差，多市民又煙又酒，及少睡眠。港府為此建立了基層醫療處及策略採購統籌處。

她解釋基層醫療時服務700萬人，不代表只照顧草根，及著重預防，每人都有家庭醫生，有3個願景，包括建立可持續醫療系統，以地區為中心，不用每次到醫院求醫，善用資源，將現時投放衞生署等資源，規劃人手，包括輔助醫療，及用一人一健康戶口，知道在服什麼藥。

她舉例，聰小姐一直善用基層醫療，有家庭醫生，著重預防，多去康健中心，得到營養師等，及參加政府的篩查服務，及後在基層醫療名冊選擇家庭醫生，長期跟進需要，當病情嚴重可即時轉去專科，亦有健康戶口，知道在服用什麼藥，到65歲可用醫療劵，可看慢性病醫生，用了1000元可用多500元。

醫衞局局長盧寵茂、醫衞局常任秘書長陳松青、醫衞局副局長李夏茵醫生、基層醫療健康專員彭飛舟醫生，以及基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財醫生、梁卓偉教授和李國棟醫生出席記者會交代詳情。

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記者：鄧凱文