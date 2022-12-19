【活得健康啲】聖誕自助餐慎防熱量陷阱　營養師教6大健康法則免致肥

▲ 聖誕自助餐慎防熱量陷阱，營養師分享6大健康法則。

臨近聖誕假期，大家都會相約親朋好友吃自助餐，不過自助餐食物琳琅滿目，若然為求回本而狂吃，熱量隨時超標。TOPick邀請到營養師李杏榆（Annie）分享自助餐健康貼士，讓大家吃得飽之餘，又避免墮入致肥陷阱。

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1.避免過分留肚

很多人吃自助餐前都會「留肚」，但Annie則不建議，因為太餓反而會導致進食過量。她指，可於前一餐減少進食分量，改吃一些有飽肚感，但低熱量的食物，例如一隻烚蛋加一碗焯菜，為下一餐預留配額。

2.先吃蔬菜沙律打底

吃自助餐有次序？Annie表示，本身胃口較少的人士，可以先吃心儀的食物，至於胃口較大、自制能力較差的人，建議先吃沙律、蔬菜「打底」，例如秋葵，含豐富水溶性纖維，既有飽肚感，亦有助穩定血糖、血壓。

另外亦可選擇一些水果，以增添少許甜味，增加食慾，「木瓜、菠蘿等含較多酵素的水果，有助促進消化」。

不過，吃沙律時要留意醬汁的分量，Annie建議每一份沙律，添加不多於2茶匙的醬汁，當中較為推薦的是黑醋、橄欖油，熱量相對較低，且初榨橄欖油屬於好的脂肪酸。

▲ 秋葵含豐富水溶性纖維，既有飽肚感，亦有助穩定血糖、血壓。（越玲瓏攝）

3.肉類首選白肉海鮮

Annie指出，肉類的首選是白肉，適逢聖誕，不妨考慮火雞，其脂肪含量比雞肉更低，亦可選擇扇貝、龍蝦等海鮮，膽固醇和脂肪含量都相對較少。

另外，由於紅肉的脂肪含量和膽固醇較高，正在管理體重或有三高的人士避免進食太多。醬汁方面，可選擇紅汁、燒汁或黑椒汁，相反白汁、忌廉汁和蘑菇汁脂肪含量相對較高。

▲ 扇貝、龍蝦等海鮮，膽固醇和脂肪含量都相對較少。（越玲瓏攝）

4.食五穀類留意熱量

五穀類食物亦有不少選擇，不過炒飯、焗意粉等熱量較高，Annie建議可選擇壽司、湯粉麵或沙律吧的粟米，「有五穀的成分，同時都有纖維，熱量亦較低」。

5.食甜品切忌太貪心

吃自助餐當然少不了甜品，不過Annie提醒，切忌太貪心，建議先取2至3件分量較小的甜品，嚐過覺得好味再取，至於較大件的甜品，如切餅等，不妨與朋友一同分享。選擇方面，可考慮不含奶油、忌廉、芝士的甜品，例如啫喱，熱量相對較低。

▲ 建議先取2至3件甜品品嚐。（越玲瓏攝）

6.邊食邊飲易影響消化

湯或飲品方面，Annie提醒，一邊吃東西一邊攝取大量水分，容易稀釋胃酸消化液，建議盡量吃東西後，相隔10至15分鐘才喝湯，以免影響消化。西湯如忌廉湯、蘑菇湯、南瓜湯等，通常會添加奶油，熱量相對較高，建議可選擇中湯。

而飲品亦暗藏熱量陷阱，建議選擇不含糖分的飲品，如齋啡、檸檬水，以免攝取額外的熱量。

▲ 火雞的脂肪含量比雞肉更低。（越玲瓏攝）

場地提供：都會海逸酒店

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記者：沈佩珊