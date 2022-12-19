【就是青春】決賽圓滿舉行三甲順利誕生　「炎明熹勁敵」洪韻騏大熱奪冠

▲ （左起）季軍康志維、冠軍洪韻騏、亞軍張鈊貽。

HOY TV首個選秀節目《就是青春》決賽在昨晚（12月18日）圓滿舉行，「全民投票」總票數逾4萬票，三甲亦於同晚順利誕生。

《就是青春》五強參賽者，包括：洪韻騏（Wincy）、康志維（Edmond）、曾琸庭（Alice Tsang）、陳心余（Wuba）及張鈊貽（VALC），經決賽兩回合的考驗後，最後由洪韻騏（Wincy）以總評分（百分比）53.62%奪得冠軍殊榮，贏得港幣10萬元獎金；張鈊貽（VALC）及康志維（Edmond）成亞、季軍得主，分別贏得港幣5萬及3萬元獎金；蔡嘉寶則奪得「Uplive x就是青春人氣大獎」，一眾舞台新星正式誕生。

由參賽已被封為「炎明熹勁敵」的大熱洪韻騏（Wincy）奪《就是青春》冠軍殊榮，熱淚盈眶，陳柏宇為她頒獎時更給予一個擁抱祝賀。

▲ 冠軍洪韻騏（Wincy）個人表演環節中演唱《白玫瑰》。

洪韻騏感謝支持

Wincy於舞台上答謝各位唱歌老師、排舞老師、家人及支持者的幫助和支持：「佢哋幫咗我好多，所以我今日先可以企喺到。好多謝Jason爸爸（陳柏宇）同我合唱，好開心認識到一班咁善良、有talent嘅參賽者。」

她續指：「好記得我喺第二輪淘汰賽唱《穿花蝴蝶》，當時收到好多唔同嘅評論，因此而失落過，但我好多謝你哋嘅評論，令我今日可以蛻變成一隻真正嘅蝴蝶。」

《就是青春》決賽邀得陳柏宇、林奕匡、鄭融、葉巧琳及曾樂彤首度與五強參賽者聯手演出，並由歌手小肥擔任「星級樂迷」為參賽者評分。

▲ 亞軍張鈊貽（VALC）個人表演環節唱跳《樹仔》。

投票選冠軍

決賽分成兩個回合，第一回合五強參賽者將分別聯同歌手合作演出；第二回合則為五強參賽者的單獨表演。

各表演項目由現場之星級樂迷、專業評審及客戶即時評分。參賽者的總評分將綜合兩個回合所得評分，以及「全民投票」之網絡分數；總評分最高之參賽者即為《就是青春》冠軍得主！

而於「Uplive x就是青春人氣大獎」之網上投票中，票數最高即為人氣大獎得主。

▲ 季軍康志維（Edmond）個人表演環節中演唱《再不再見》。

見證三甲誕生

《就是青春》邀得多位業界知名人士擔任決賽專業評審，包括：資深音樂監製舒文、唱片監製Edmond Tsang；音樂製作人Heartgrey、T-MA、馮穎琪；著名作詞人T-Rexx、黃敬佩、楊熙、王仲傑；唱作人及監製Eagle Chan、力臻；唱片及演唱會監製亞拔Bert Liu；新城知訊台執行總監程凱欣、商業電台主持及監製梁泰來、香港電台第二台節目主持艾力。

眾節目參賽者及挑戰者亦現身支持，共同見證三甲誕生，包括：參賽者余逸暳、温曉晴、趙啓嵐、司徒泆、劉睿曦、劉庭君、梁樂童、莫皓俊、余卓謙、簡文浩、林躍翰、阮偉倫及林曉蕙，挑戰者蔡嘉寶及黎倩榕，以及大會司儀黃靜藍及嚴崇天。

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