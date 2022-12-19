【基層醫療】李國棟：強制服務提供者用醫健通　任何專科都可提供基層醫療

▲ 李國棟：強制服務提供者用醫健通 任何專科都可提供基層醫療

港府今（19日）推出基層醫療健康藍圖，基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財表示，其一直關注人口老化問題，形容今日是重要時刻，因檢視本港整個醫療體系重要一步，因做好基層醫療市民可健康一點，安老事務委員會2017年研究指，如今日長者健康不改善，醫療系統在未來10年是不能持續，故市民要更健康。

林正財指港府已建立基層醫療生態系統，包括地區康健中心；營運及理順不同基層醫療服務；在社區家庭醫生、中醫，及其他專職醫療，達致一人一家庭醫生，全港200多間不同類型長者中心，形容是好好把關者，善用及建立生態系統是很重要，慢性病留在社區。

林正財指基層醫療要做好醫療融資，包括如何獲得金錢，錢的流向如何鼓勵市民留在社區，如如何策略採購、長者醫療券或公營服務收費及資助改變，慢性疾病共同治理計劃，以致做到病向淺中醫。

基層醫療健康發展督導委員會召集人李國棟表示，理想的基層醫療，有家庭醫生帶領團隊，包括物理治療、視光視等，目標提供以人為本、全人持續性服務，建立互信醫患關係，故要培訓保持質素，首先家庭醫學是其中一個專科，只要有態度，及肯持續性、全人提供服務，任何專科都可以提供相關服務，故培訓強化是不可少，其他基層醫療服務都會留意，下一步會加強中醫師、社區藥劑師的角色，大家水平及合作方面要做。

李國棟又指，在健康監察上會做人口健康數據站做持續分析、及調查，研究人口健康，疾病模式及負擔，服務使用模式，制定政策、增加人手，強化醫健通，會強制所有基層醫療服務提供者使用。

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記者：鄧凱文