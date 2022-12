▲ 《阿凡達:水之道》

2009年的首集《阿凡達》(Avatar)以超越29億2千萬美元票房成全球電影史上最高票房紀錄的電影,亦是香港史上最賣座電影第二位,票房高達1億7800萬港元。

最新續作《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)成功延續票房神話,全球票房已衝破4億3400幕美元。

另外,香港票房成績也所向披靡,成本年度開畫週末票房冠軍,電影由上周三(12月14日)傍晚6時後公映,上畫僅約5日在香港區累積票房已大收29,030,607元,即是吸引逾18萬人次入場。

