【靚太廚房】音樂人轉型做演員表現亮眼　黎澤恩私底下廚藝了得追求完美

▲ 今集《靚太廚房》有型男Ronny教煎零失敗牛扒。

聖誕將至，想為另一半炮製愛心大餐，但又怕手忙腳亂，隨時「炸廚房」? 今集《靚太廚房》找來樂隊Mr. 結他手兼型男大廚黎澤恩(Ronny)教大家零失敗煎出軟嫩多汁牛扒，同時分享口感外焦內嫩又Juicy的秘訣。

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轉型演員 演技備受認同

▲ 由樂隊Mr. 結他手轉型為演員。(圖片來源:mr_ronnylay@Instagram)

擁有英國血統、外表有型靚仔的Ronny，近年擴大職業版圖由音樂人轉戰電視台。在《愛·回家之開心速遞》、《熟女強人》及《法證先鋒V》等劇集客串演出，表現亦相當亮眼，入型入格。

▲ 二人有大量對手戲。(圖片來源:mr_ronnylay@Instagram)

當中在《法證先鋒V》飾演日本拉麵師傅田中一郎，和「師父」杜燕歌有大量對手戲，兩人以「唔鹹唔淡」的廣東話及肢身語言完美演繹日本人在香港生活的感覺，獲同劇演員及觀眾大讚專業。而Ronny就謙虛表示自己拍劇經驗淺，因此收到通知時都有自我質疑，演出成功全靠劇組及台前幕後人員的包容。

最初真係打咗個突，法證先鋒喎！我喎！之後見監製同導演，自己又諗應該會好好睇，但我真係可以勝任？消化劇本一輪後，大膽提出用唔純正廣東話好似仲有說服力，好彩佢地都唔介意我試下。之後同杜燕歌sir讀劇本時，佢地都覺得好有趣，就go ahead!

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閒時最愛下廚 對食有執著

▲ Ronny希望日後可為另一半下廚，表現暖男一面。(林綺虹攝)

除了對音樂、拍劇充滿熱情之外，Ronny私底下亦十分熱衷於下廚。身為中英混血兒的他更表示煎牛扒是拿手好菜，由揀選廚具、食材、用料、做法至上碟都極為講究。

煎牛扒煎左20幾年，合埋眼都識得煮。雖然煎牛扒真係好簡單，但都要做足做好每一個細節位。

零失敗牛扒

▲ 完成。(林綺虹攝)

材料

牛扒黑胡椒 蘑菇 黑胡椒 鹽 串茄 牛油

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解凍

大家可用「鋁製品解凍法」將牛扒完全解凍，變成室溫狀態。用兩個鋁製品如平底鑊、碟等壓着牛扒，形成三文治般的形態。因為鋁製品有極強的導熱性，既可令牛扒迅速解凍，又可保留一定肉汁。解凍後，用水先沖洗乾淨，再用廚房紙將牛扒的血水印乾，就可避免煮食時熱油飛濺。

醃製

▲ 放上醃料後，可先為醃10分鐘，再為牛扒按摩。(林綺虹攝)

Ronny表示醃製牛扒時，不需用太多調味料，以保持牛扒的原汁原味。大家可按個人口味而決定調味料份量。放上醃料後，可先醃10分鐘，再為牛扒按摩。然後再反轉另一面並重覆以上動作，讓牛扒入味。

廚具推介

所謂「工欲善其事，必先利其器」，Ronny建議使用鑄鐵平底鑊去煎封牛扒，效果更好。因為鑄鐵平底鑊金屬較多，導熱性能較好，快速傳熱。而且鑊上面有坑紋，可令平底鑊和牛扒之間有足夠空間，令熱力更平均地傳進牛扒之內。

煎封牛扒

▲ 當出煙後，即可準備將牛扒下鑊。(林綺虹攝)

先預熱平底鑊，而溫度越熱越好，才能快速鎖緊肉汁。當見到平底鑊開始出煙，就可以下油。當出煙後，即可準備將牛扒下鑊。當煎封表面至焦糖色，即可反轉牛扒再煎。

準備配菜

在煎封牛扒的同時，可以加入牛油及配菜。可將牛油汁分別加上牛扒及配菜上，口感更香。

靜置牛扒

▲ 當牛扒差不多煎好，就可放在碟上靜置(REST) 5-8分鐘。(林綺虹攝)

當牛扒差不多煎好，就可放在碟上靜置(REST) 5-8分鐘，讓熱力鎖在牛扒之內。

上碟

當完成處理配菜後，就可將配菜及牛扒放在碟上。如果想口感更豐富，可加入自製醬汁或鹽，如岩鹽、黑松露鹽等。

下廚貼士

▲ 配菜選用串茄。(林綺虹攝)

1) 醃牛扒時，不用加太多鹽，因為太咸就較難再調整味道，更會影響口感。如果食的時候認為不夠味，可以再另加調味料。

2) 在煎封牛扒時，可選用味道較淡的食油，而橄欖油比花生油更好。不過要小心選擇橄欖油種類，因為不是每一種橄欖油都適合用來煮食。

3) 如希望增添聖誕氣氛，可在配料顏色上著手。如紅色的番茄、車厘茄、串茄(聖女果); 白色的蘑菇; 綠色的青豆、香草及蔬菜。亦可以加入薯蓉做配菜，賣相更完美。

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責任編緝：張懿慧