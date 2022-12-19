【紀念郵票】兔年賀歲生肖郵票明年1月10日發售　明起網上發售兔年正式首日封

▲ 「歲次癸卯（兔年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品。（政府新聞處）

香港郵政今日（19日）宣布，以「歲次癸卯（兔年）」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品將於明年1月10日（星期二）推出發售。同日亦會推出「十二生肖金銀郵票小型張——福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票——鼠、牛、虎、兔」及「十二生肖郵票小型張」，為新春佳節增添喜慶。

即將踏入兔年，香港郵政發行賀歲生肖郵票第四輯第十二套，一套4枚郵票及郵票小型張展示以兔為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福、慶賀新歲，祝願市民來年福兔迎祥。香港郵政自2012年起發行第四輯賀歲生肖郵票，「歲次癸卯（兔年）」為第四輯賀歲生肖郵票作圓滿總結。

至於題為「福虎瑞兔」的十二生肖金銀郵票小型張，以橙紅色作為主色，襯以牡丹花浮雕為背景，予人喜氣洋洋之感。生肖郵票上的福虎與瑞兔分別以銀箔和金片製作，精巧珍貴，祝願大眾時和歲豐。

香港郵政分別於2015年及2019年發行第一套以「龍、蛇、馬、羊」及第二套以「猴、雞、狗、豬」為題的銀箔燙壓生肖郵票，印刷精巧細緻，深受集郵人士歡迎。現以「鼠、牛、虎、兔」為題，推出第三套銀箔燙壓生肖郵票，為第四輯賀歲生肖郵票作完美總結。郵票以平版加壓印和銀箔燙壓技術印製，令各款生肖動物閃閃生輝。

另外，一套四張嵌有整個系列的「十二生肖郵票小型張」亦同日推出，展示以十二生肖為造型的工藝品，帶出新春喜氣洋洋的氣氛，亦並必成爲收藏家的珍藏。

▲ 「歲次癸卯（兔年）」正式首日封。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」由明日（20日）起發售「歲次癸卯（兔年）」正式首日封，以及「十二生肖金銀郵票小型張——福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票——鼠、牛、虎、兔」和「十二生肖郵票小型張」的正式紀念封。上述首日封和紀念封的珍藏版只限在集郵局和「郵購網」發售。

這套特別郵票及相關郵品將由明年1月10日起在各郵政局及「郵購網」發售。珍藏版首日封／生肖紀念封、已蓋銷首日封／生肖紀念封、已蓋銷珍藏版首日封／生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡及「心思心意郵票」小版張只限在集郵局發售，而利是封則只限在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局及屯門中央郵政局在12月20日起發售。

各郵政局將於明年1月10日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／紀念封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。

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記者：黃穎津