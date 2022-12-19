  • 16°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 17:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【擄人提堂】涉赤柱監獄外非法禁錮　3男1女還押至本周四再訊

社會 16:26 2022/12/19

分享：

分享：

熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

涉赤柱監獄外擄人襲擊，3男1女還押至本周四再訊。（資料圖片）

上周六（17日）於赤柱監獄外疑有女子被多人襲擊及擄走帶上客貨車，客貨車行駛約10公里後終被警方截停救出女事主。3男1女涉非法禁錮被捕，今（19日）被解往東區裁判法院提堂。裁判官將案件押後至本周四（22日）再訊，待警方安排進行認人手續。4人申保釋被拒，交由警方看管。

被告依次為劉國基（37歲，裝修工人）、戴天浩（30歲，裝修工人）、蘇姓男子（17歲，侍應）及余姓女生（16歲，職業訓練局課程學生）。4人同被控1項非法囚禁他人罪，指他們在2022年12月17日，在赤柱近東頭灣道47號香港懲教學院外的52線小巴站及1輛輕型貨車內襲擊X，非法囚禁X，對X造成不利，並違反其意願而將X禁錮。

被告暫毋須答辯，控方獲准押後案件至本周四（22日）再訊，以待警方安排進行認人手續，被告申請保釋被拒，交由警方負責看管。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【珍惜生命】淺水灣南灣道2人疑車內服藥輕生　男子送院亡女子昏迷
今日 12:33
【珍惜生命】淺水灣南灣道2人疑車內服藥輕生　男子送院亡女子昏迷
【上訴駁回】涉隧道貼示威海報兼拒捕罪成　物管經理定罪上訴被駁回
今日 12:49
【上訴駁回】涉隧道貼示威海報兼拒捕罪成　物管經理定罪上訴被駁回
【電話騙案】7旬婆婆遭「假兒子」索10萬保釋金報案　騙徒致電再索30萬被當場拘捕
今日 13:47
【電話騙案】7旬婆婆遭「假兒子」索10萬保釋金報案　騙徒致電再索30萬被當場拘捕
【縱火案】荔景邨街市花店疑遭縱火　波及相鄰3店
今日 13:57
【縱火案】荔景邨街市花店疑遭縱火　波及相鄰3店
【藏鐳射筆】涉旺角藏鐳射筆被捕　編輯2年半後被控今受審
今日 14:05
【藏鐳射筆】涉旺角藏鐳射筆被捕　編輯2年半後被控今受審

你可能感興趣

【珍惜生命】淺水灣南灣道2人疑車內服藥輕生　男子送院亡女子昏迷
今日 12:33
【珍惜生命】淺水灣南灣道2人疑車內服藥輕生　男子送院亡女子昏迷
【上訴駁回】涉隧道貼示威海報兼拒捕罪成　物管經理定罪上訴被駁回
今日 12:49
【上訴駁回】涉隧道貼示威海報兼拒捕罪成　物管經理定罪上訴被駁回
【電話騙案】7旬婆婆遭「假兒子」索10萬保釋金報案　騙徒致電再索30萬被當場拘捕
今日 13:47
【電話騙案】7旬婆婆遭「假兒子」索10萬保釋金報案　騙徒致電再索30萬被當場拘捕
罪案 東區 侍應 職業訓練局 赤柱 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【悔不當初】情侶爭執女友離家出走後發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘
15:31 2022/12/17
【悔不當初】情侶爭執女友離家出走後發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
今日 12:37
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行