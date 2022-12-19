【擄人提堂】涉赤柱監獄外非法禁錮　3男1女還押至本周四再訊

▲ 涉赤柱監獄外擄人襲擊，3男1女還押至本周四再訊。（資料圖片）

上周六（17日）於赤柱監獄外疑有女子被多人襲擊及擄走帶上客貨車，客貨車行駛約10公里後終被警方截停救出女事主。3男1女涉非法禁錮被捕，今（19日）被解往東區裁判法院提堂。裁判官將案件押後至本周四（22日）再訊，待警方安排進行認人手續。4人申保釋被拒，交由警方看管。

被告依次為劉國基（37歲，裝修工人）、戴天浩（30歲，裝修工人）、蘇姓男子（17歲，侍應）及余姓女生（16歲，職業訓練局課程學生）。4人同被控1項非法囚禁他人罪，指他們在2022年12月17日，在赤柱近東頭灣道47號香港懲教學院外的52線小巴站及1輛輕型貨車內襲擊X，非法囚禁X，對X造成不利，並違反其意願而將X禁錮。

被告暫毋須答辯，控方獲准押後案件至本周四（22日）再訊，以待警方安排進行認人手續，被告申請保釋被拒，交由警方負責看管。

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記者：陳曉欣