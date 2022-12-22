攜手關注長者精神健康   賽馬會樂齡同行計劃   聯乘「老夫子」與老友記順逆同行

今天是冬至，你已準備好回家和長輩摯親一起吃頓豐盛的「做冬」飯，團團圓圓嗎？冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最長的一天，因此「冬至」的「至」並非來臨、到達，而是「最」、「極」的意思，意味冬天也就到此為止，這種自然變化也代表着物極必反的道理——事情的轉機往往就在最極端的時刻出現。

物極必反 否極泰來

想來，人生不就都是這樣嗎？

一如四季轉變一樣，每個人都總會經歷順境逆境、情緒起伏。有時候，遇上人生低潮，好不容易跨越重重難關，以為苦日子將盡，好日子要來，才發現正要迎來更大的挑戰。這個時候，要注意提醒自己，捱過了難過的寒冬，和暖的陽光總會到來！因此，發現自己被困在壞情緒的胡同時，或許乍看之下無處可逃，但只要願意踏出第一步，轉換思考角度，往往會發現其實生機處處，要逃離情緒迷宮根本不只一條出路，冬日暖陽亦可以是不錯的景象。

▲ 發現自己被困在壞情緒的胡同時，只要願意踏出第一步，轉換思考角度，往往會發現其實生機處處。

「老年」不識愁滋味？

談到人生，「老友記」們經歷過無數人生順逆起跌，想必早就看透世事，能夠豁達面對一切，笑看風雲淡吧？但原來情緒困擾，甚至抑鬱與長者有着密切關係，斷不能掉以輕心。步入晚年的長者，有機會因為面對人生各項重大事件和轉變，例如退休、社交活動減少、身體機能衰退，甚至患病等負面經歷，而較易受到情緒困擾，增加患上抑鬱症或更嚴重病症的風險。

有研究顯示，本港約有10%的長者出現抑鬱徵狀，情況令人關注；但長者未必會直接表達情緒困擾，他們自己和身邊人亦因此容易忽視抑鬱的警號，錯過及時處理的時機。

▲ 有研究顯示，本港約有10%的長者出現抑鬱徵狀，情況令人關注。

晚年抑鬱非必然 及早處理有出路

原來，長者的一些行為表現，例如對周遭一切事物失去興趣、欠缺動力、飲食及睡眠習慣改變、時常有不明痛症等，都可能是抑鬱的徵狀。只要多認識抑鬱的徵狀，以及留意哪些生活事件可能會引起持續的負面情緒，就有助及時察覺身邊長者的抑鬱風險。如能及早鼓勵他們面對和正視自己的情緒危機，並在有需要時尋求專業人士的協助，抑鬱絕對有出路！

這個冬至，除了身體力行，陪伴家中長輩摯親，與他們共晉豐盛晚飯之外，不妨多點關注他們的情緒健康。立即免費下載「賽馬會樂齡同行計劃」聯乘本地經典漫畫《老夫子》全新創作的六格漫畫集《抑鬱，吓？哦……OK！》： bit.ly/3HxpT6P ，全方位了解長者可能面對的情緒挑戰！

▲ 「賽馬會樂齡同行計劃」聯乘本地經典漫畫《老夫子》全新創作的六格漫畫集《抑鬱，吓？哦……OK！》。

賽馬會樂齡同行計劃 聯乘「老夫子」 攜手推動長者精神健康

為支援受抑鬱困擾的長者，香港賽馬會慈善信託基金自2016年起，策劃及捐助推行「賽馬會樂齡同行計劃」，旨在結合跨界別力量，推行以社區為本的支援網絡，全面提升長者面對晚晴生活的抗逆力。計劃融合長者地區服務及社區精神健康服務，建立逐步介入模式，並根據風險程度，徵狀的嚴重程度等，為有抑鬱症或抑鬱徵狀患者提供標準化的預防和適切的介入服務。

「賽馬會樂齡同行計劃」今年推展至全港十八區，為進一步向大眾推廣關注精神健康的訊息，尤其希望市民多留意身邊有可能受抑鬱困擾的長者，鼓勵他們及時尋求支援，計劃今年特別邀請深受世界各地讀者喜愛，並滿載市民集體回憶的本地經典漫畫《老夫子》，攜手推廣長者精神健康。其中，全新創作的《老夫子》六格漫畫集《抑鬱，吓？哦……OK！》，透過老夫子、大番薯及秦先生等一眾角色面對受情緒困擾的經歷，介紹長者抑鬱的徵狀、風險因素及支援抑鬱長者的社區資源；並輔以真人演繹有聲故事及與精神健康知識相關的小遊戲，務求以大家熟悉的方式和輕鬆的手法，與大眾分享實用的精神健康知識。歡迎下載電子本漫畫集(https://jcjoyage.hk/wp-content/uploads/2022/11/joyage-OMQ-ebook.pdf )傳閱分享，或瀏覽「賽馬會樂齡同行計劃」網站（www.jcjoyage.hk/），查閱計劃詳情及更多精神健康的資訊！

如果你或你察覺身邊的長者受情緒困擾，請及早聯絡「賽馬會樂齡同行計劃」的合作服務單位，適時尋求支援：https://jcjoyage.hk/community_resources/#section7_2

▲ 一套兩款「減壓的骰」

▲ 老夫子隨機角色「打氣的扇」

▲ 坐枱明信片月曆

▲ 坐枱明信片月曆

▲ 坐枱明信片月曆

(特約)