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【詐騙判刑】涉訛稱處理保單騙佣金逾12萬　保險代理認罪判服務令220小時

社會 16:31 2022/12/19

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涉訛稱處理保單騙佣金逾12萬，保險代理認罪判服務令220小時。（資料圖片）

廉署早前調查貪污案件時，揭發26歲保險代理涉訛稱親自處理數份保單，詐騙保險公司佣金及獎金共逾12萬元。涉案保險代理早前在九龍城裁判法院承認2項串謀詐騙罪，今（19日）被判刑。裁判官判刑時指，被告於計劃中的報酬相對較少，遂判處被告執行220小時社會服務令。

被告黃秋蓥（26歲），案發時為富衛人壽保險(百慕達)有限公司前保險代理，早前承認2項串謀詐騙罪名。

裁判官判刑時指，被告參與詐騙計劃僅是希望有多些客源，被告於計劃中的報酬亦相對較少。

裁判官續指，最大求情因素為被告於開審前認罪，考慮事件於2018年發生，被告於2年後被捕，再於2022年被控告，遂就2項串謀詐騙罪判被告履行220小時社會服務令。

案情指，案發時被告是富衛保險代理，於2018年12月至2019年6月期間，被告經其電腦帳戶向富衛提交3份保單申請。富衛遂向被告發放佣金逾7.5萬元及獎金約4.6萬元。

廉署調查後發現其中2份保單申請經被告電腦帳戶提交予富衛時，被告並不在香港。被告的電腦帳戶並非他操作，被告每月僅收取薪金約1,000元至2,000元。

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記者：梁錦麟

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