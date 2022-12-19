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【基層福音】公屋戶免費獲派$100購物現金券　賀房協75周年

社會 16:47 2022/12/19

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熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（房協圖片）

房屋協會今（19日）表示，明年1月舉辦「萬家有禮迎鑽禧」消費推廣活動，向轄下20個出租屋邨和長者房屋的住戶，以及房協員工和家屬等，每人送贈一套總值100元的現金券，於房協轄下逾200間參與活動的商戶消費，作為房協明年75周年誌慶活動之一。

房協行政總裁陳欽勉表示，在期待新的一年社會邁向復常，房協希望透過今次活動進一步促進社區消費，同時迎接房協成立75周年的鑽禧新里程，與轄下居民和商戶一同分享喜悅。今次亦是房協自疫情以來第三度推出消費推廣活動，並已預備近9萬套現金券派發。

房協已陸續安排有關的居民於今年12月內領取現金券，持券者可於2023年1月期間，到參與商戶消費時使用現金券。消費每滿港幣20元即可使用一張現金券，每次使用數量不限。今次活動得到餐飲食品、家庭用品、醫務保健、超級市場及便利店等不同類型商戶參與和支持，惠及居民日常生活所需。

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責任編輯：吳卓峰

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