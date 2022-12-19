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【反貪交流】胡英明率團一連4日訪問馬來西亞及泰國　加強廉署國際反貪協作

社會 16:49 2022/12/19

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廉政專員胡英明(右三)率領代表團到訪馬來西亞反貪污委員會。

廉政專員胡英明率領廉政公署代表團，今日（19日）展開訪問馬來西亞及泰國行程，與當地反貪和執法機構交流最新反貪工作並加強協作。

胡英明表示，廉署一直與馬來西亞及泰國反貪機構保持緊密聯繫，期望透過這次訪問，進一步深化與東南亞地區反貪伙伴的合作，並藉此機會向他們介紹廉署最新的反貪策略，闡述香港的良好法治及穩定社會環境，繼續向國際社會說好香港故事。胡英明早上到訪馬來西亞反貪污委員會，與首席專員Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam bin Baki及其他高層人員會面，交流兩地的最新反貪工作。廉署代表團隨後會參觀馬來西亞反貪學院。

代表團明日（20日）將與國家金融犯罪防制中心顧問委員會主席Tan Sri Hj. Abu Kassim bin Mohamed會面，並參觀中心設施及到訪馬來西亞國家施政、廉正與反貪中心。代表團同日傍晚將赴泰國曼谷繼續訪問行程。代表團在星期三及星期四（21日及22日）將分別與泰國國家反貪委員會主席Watcharapol Prasarnrajkit及公共部門反貪委員會秘書長Bhumivisan Kasemsook會面，加強反貪協作及聯繫。

廉署代表團在行程中亦會禮節性拜訪中華人民共和國駐馬來西亞特命全權大使歐陽玉靖及駐泰王國特命全權大使韓志強。陪同胡英明出訪的廉署人員包括執行處助理處長莊家樂、國際合作及機構事務處助理處長/國際合作鍾雲漢、執行處首席調查主任李景文及社區關係處首席廉政教育主任歐佩瑋。代表團將於星期四（22日）返港。

廉政專員胡英明率領代表團到訪馬來西亞反貪污委員會。

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責任編輯：蘇文軒

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