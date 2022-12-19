【農曆新年2023】農曆新年飽魚花膠團圓盆菜　３大酒店早鳥優惠預訂有折

▲ 香港沙田凱悅酒店外賣盆菜分為4位用(自取，$1,888)，以及6位用(自取，$2,538)。(圖片由餐廳提供)

年近歲晚，正好與摯親圍桌而坐，以象徵盆滿缽滿的盆菜歡度佳節賀新春。提早預訂盆菜更有早鳥優惠，如富豪酒店提早在網店預訂任何一款盆菜，可免費獲贈椰汁年糕；香港沙田凱悅酒店的早鳥88折優惠。

香港沙田凱悅酒店︰傳統真味盆菜

主打揉合傳統真味的外賣盆菜，分4人或6人用，更可以優惠價選購特色炒飯、甜品及手工啤酒。可從網站訂購，凡於2023年1月2日或之前確認於2023年1月6日至29日提取的訂單，可享88折優惠。

酒店行政總廚張康民師傅在元朗長大，熟知傳統盆菜真味。最花工夫製作，亦是箇中靈魂——客家燜豬肉，豬肉吸盡南乳的精華，軟嫩入味；麵豉醬燜豬皮含豐富膠質，彈牙惹味。盆菜亦不乏矜貴食材，如肥厚鮮味的原隻鮑魚和滋補花膠。當然不少得傳統的經典食材：白切雞、燒鴨、土魷、魚蛋和豆卜等。師傅以原個砂鍋呈上外賣盆菜，讓賓客在家中輕鬆舒適地享受正宗盆菜體驗。盆菜另配以獲獎中菜沙田18之招牌美食——鹹蛋黃魚皮蝦球。

凡訂購外賣盆菜，可以優惠價選購飯類、美酒及特色甜品，包括生炒臘味糯米飯、柚子桂花紅荳糕及棗茸蕃薯西米布甸等。

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富豪酒店︰極品鮑魚盆菜

富豪酒店推出3款極品鮑魚盆菜，嚴選本地南乳汁製作盆菜，濃郁鹹香中帶點清甜，選用多種矜貴食材包括澳洲原隻三頭湯鮑魚、上湯焗波士頓龍蝦、14至15頭花膠及海參等。

每款食材皆由廚師團隊精心炮製，例如鮑魚需經過6小時燉煮後，再用秘製湯汁燜煮4小時，才能呈現濃郁鮮甜、色澤純厚的效果。為滿足素食者需求，亦有推出珍菌原隻素鮑齋盆菜，選用較清淡的本地南乳汁，取材珍貴且滋補的雲南天然菌類，包括羊肚菌、榆耳菌及黃耳菌，當搭配花菇，食材漸次飄香，惹人垂涎。

▲ 富豪酒店的上珍菌原隻素鮑齋盆菜內有原隻齋鮑魚植物雞、植物魚、素柱甫、花菇、髪菜等。(6位用，$988)(圖片由餐廳提供)

盆菜備有外賣自取及餐廳堂食可供選擇，由2022年12月23日至2023年1月15日於網上商店 預訂任何一款盆菜，可免費獲贈椰汁年糕（價值港幣258元），記得提早於網站三天前預訂。

馬哥孛羅香港酒店︰原隻八頭鮑魚盆菜

馬哥孛羅香港酒店推出新春特色盆菜外賣，讓您與親朋好友安坐於家中大饗一頓豐富佳餚，而於2023年1月5日或之前，在酒店官網商店預訂新春盆菜更可享9折早鳥優惠。新春盆菜用上應節矜貴食材，包括原隻八頭鮑魚、茄汁大蝦、花膠、頭抽豉油雞、原粒瑤柱甫、鮑魚汁炆鵝掌等。新春盆菜外賣有兩個份量選擇，分別為4-6位用($2,588)，以及10-12位用($5,288)。

▲ 馬哥孛羅香港酒店新春盆菜外賣售價為每盆$2,588 (4-6位用)及$5,288 (10-12位用)。(圖片由餐廳提供)

記者︰劉妙賢