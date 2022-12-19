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【人倫慘劇】54歲兒子不忿咖喱分給鄰居　拳打腳踢逼死78歲媽媽

健康 18:44 2022/12/19

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54歲仔太愛「媽媽牌咖喱」，不忿咖喱分給鄰居，拳打腳踢逼死78歲媽媽。

子女喜愛媽媽的厨藝固然窩心，但若因愛成恨恐釀悲劇。日本一名54歲兒子因太喜歡媽媽做的咖喱，强烈的佔有欲令他不忿媽媽將咖喱分給鄰居，竟對78歲的母親拳打脚踢，最終逼死對方。

最新影片：

綜合日本媒體報道，石川縣加賀市一名54歲、任職長途貨車司機的男子，因工作關係每星期只回家一次，每次都會帶回上等肉類及季節水果孝順78歲的母親，但看似孝順的兒子竟因母親一個無意舉動而將其逼上絕路。

本年8月12日，男子放假回家時，除了給母親買回牛扒，還買了12罐500mL的啤酒、900mL含25%酒精濃度的番薯燒酒，當日的晚餐就是母親親手做的咖喱。男子在晚餐後連喝3罐酒後便睡著，之後3天，男子大部分時間均在家喝酒度過。

直至事發當日，醉酒至斷片的男子在早上6時起床，發現母親做的咖喱不見了，便立即叫醒母親追問咖喱下落。母親回答是她將咖喱分給了鄰居，男子聽罷即失去理智，怒駡母親為何沒問准自己同意就將咖喱送人，並斥責母親「不會做人」，要求她下跪道歉。

母親雖已立即道歉，但男子仍拳打78歲母親的臉部，還用腳踢對方背部和臀部。最後，他衝到厨房丟棄用來孝敬母親的牛扒，順便拿起一把刀回到母親房間，叫已倒臥在床的母親「快去死」。之後，他又回到自己房間酗酒至睡著。直至早上9點，男子睡醒發現母親不在房間，最後在儲物室發現了上吊自盡的母親。

幼時缺乏關愛造成極端情緒

男子被捕後表示，父母二人在他小時候很少為他做飯，自己在平日及周日都要挨餓等父母回家，只有在周六能吃到母親做的咖喱。因此，男子自幼便最期待周六，能邊吃咖喱邊看電視的日子，對母親做的咖喱有著「强烈、特殊的愛」。

因此，他不能接受母親將自己珍愛的咖喱分給陌生的鄰居。男子辯稱，自己當時只是因醉酒無法剋制情緒，並非真心想讓母親去死。最終，法院將男子判處有期徒刑3年、緩刑5年。

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責任編輯：羅嘉欣

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