【世界盃2022】美斯領阿根廷奪世盃冠軍 　10歲仔仔感人親筆信：要成為世界冠軍

▲ 暖心仔仔！

「球王」美斯帶領阿根廷奪下2022年世界盃冠軍，全城興奮！除了球迷及國民支持外，美斯最大動力就來自家庭！原來在踢冠軍賽之前，美斯的10歲的仔Thiago賽前為了幫爸爸加油打氣，曾寫下一封感人的親筆信，他除了希望阿根廷隊拿到第3座世界盃冠軍，還提到已故「球王」馬勒當拿一定也在天上在幫美斯加油。

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據外媒報道，美斯太太Antonela Roccuzzo在老公美斯準備在世界盃決賽迎戰法國隊之前，在IG限時動態發了一張大仔Thiago寫給爸爸的親筆信，內容改編自先前阿根廷足球代表隊曾在世界盃期間唱過的《Muchachos》歌曲歌詞。信的開頭寫著，「我出生在阿根廷，一個屬於馬勒當拿和美斯的土地，馬維納斯群島之子，我永遠不會忘記。」

信中提到的馬勒當拿被譽為「世紀球王」，1986年帶領阿根廷奪得世界盃冠軍，在60歲時因心臟病發於2020年11月底離世。Thiago繼續寫道，「我無法向你們解釋，是因為你們無法理解，我們（阿根廷隊在2014年世足）輸掉決賽後，我為他們哭了多少年。」不過，「那些傷心都在馬拉卡納體育場結束了。」他指的是2021年美洲盃足球賽時，阿根廷在里約熱內盧擊敗擁有主場優勢的巴西隊。

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Thiago最後在信中為父親美斯加油打氣，「現在我們再次感到興奮，我希望阿根廷能贏得第3座世界盃獎盃，想要成為世界冠軍。我們可以想見馬勒當拿在天堂和他的父母，都在一同為美斯加油。」

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而最後美斯都沒有令仔仔、家人、廣大球迷失望，帶領阿根廷奪世界盃冠軍，一家五口在頒獎典禮儀式結束後坐在獎台上慶，美斯太太也將開心幸福的全家福照片上傳社交網，與大家分享勝利的喜悅。

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責任編輯︰王明芳